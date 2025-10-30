Jaki plan ma Donald Tusk? Ułożyć wewnątrz Koalicję Obywatelską

Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska różni niemal wszystko. Łączy – przekonanie, że partia i jej sprawność są fundamentem wszelkiej polityki. W sobotę zjednoczenie PO z dwoma dużo mniejszymi podmiotami utorowało drogę do szerszej konsolidacji największej z partii, czyli do wyborów wewnętrznych, które rozpoczną się jeszcze w tym roku. Najpierw KO wybierze władze kół, powiatów i regionów. Fuzja z Nowoczesną i Inicjatywą Polską ma uporządkować sytuację wewnątrz ugrupowania. Na koniec planowane są wybory przewodniczącego. Tusk będzie kandydował, co właściwie zamyka ich temat. Grzegorz Schetyna, były szef PO zapowiedział co prawda w niedawnej rozmowie w TVN24, że „niczego nie wyklucza”, ale jest jasne, że nawet gdyby spróbował startować, to tylko po to, by policzyć swoje szable. Co zresztą byłoby – jak sugerują nasi rozmówcy – dość dla niego bolesne.

Ważny będzie też wybór nowego sekretarza generalnego KO. To osoba odpowiedzialna za przygotowanie partii do wyborów. Ruszyły już przymiarki do tej funkcji. Obecny sekretarz generalny Marcin Kierwiński jest jednocześnie szefem ważnego resortu i w partii są obawy, że w okresie przedwyborczym nie będzie w stanie połączyć tych dwóch funkcji. KO wybierze też nowych wiceprzewodniczących – mówi się o Radosławie Sikorskim oraz o szefach dawnej Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Ale to bardziej symboliczne funkcje, podobnie jak w PiS.

Co ze zmianą premiera? Tematu obecnie nie ma. Ale jeśli się okaże, że ten ruch będzie potrzebny przed wyborami – np. na rok przed wyborami – to i tak będzie to decyzja Donalda Tuska. Tak słyszymy z samej partii. Jedyną alternatywą jest obecnie Radosław Sikorski.

Donald Tusk zapowiada reaktywację Instytutu Obywatelskiego

Drugi punkt szerokiego planu to przygotowanie nowych politycznych idei na 2027 r. Ma w tym pomóc zapowiedziana przez Tuska reaktywacja Instytutu Obywatelskiego – dotychczasowego think tanku Platformy Obywatelskiej, który jednak w praktyce od dawna nie działał. Reaktywację dość niespodziewanie Tusk ogłosił w niedzielę po serii paneli dyskusyjnych z udziałem polityków i ekspertów. Ich tematami były m.in. rozwój gospodarczy, przemysł kosmiczny, polityka zagraniczna, energetyka atomowa, transport czy oświata.