Aktualizacja: 03.10.2025 07:22 Publikacja: 03.10.2025 06:25
Karol Nawrocki
Foto: PAP/Adam Warżawa
Kancelaria Prezydenta RP Karola Nawrockiego nie publikuje informacji o zastosowaniu lub odmowie zastosowania prawa łaski przez głowę państwa, tak jak robili to poprzednicy. Ostatnie komunikaty o rozstrzygnięciach pochodzą z 30 lipca i dotyczą decyzji podjętych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Większość, jedenaście jego decyzji, to odmowy ułaskawienia. Ostatnia pozytywna decyzja pochodzi z 11 lipca i dotyczy Roberta Bąkiewicza, narodowca skazanego za naruszenie nietykalności cielesnej protestującej aktywistki, znanej jako „Babcia Kasia”, na schodach kościoła w Warszawie (informację tę ujawnił portal Goniec.pl). Bąkiewicz został skazany na rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin. Prezydent Duda zdecydował się ułaskawić go z powodu „pozytywnej opinii środowiskowej, incydentalnego charakteru czynu i ustabilizowanego trybu życia”.
Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego nie wyjaśnia „Rzeczpospolitej”, dlaczego nie informuje opinii publicznej o szczegółach stosowania prawa łaski przez nową głowę państwa. Zapewnia nas jedynie, że to zrobi. „Komunikaty prasowe dotyczące stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prawa łaski będą publikowane na stronie www.prezydent.pl – dokładnie na takich samych zasadach, jak miało to miejsce w poprzednich latach” – czytamy w odpowiedzi przesłanej do redakcji. A więc w okrojonej formie będą pojawiały się tam informacje o odmowie lub zastosowaniu prawa łaski – bez szczegółów, w tym nazwisk wnioskodawców lub ułaskawionych, z informacją, za co osoba została skazana i jakie były powody decyzji pozytywnych (negatywne nie mają uzasadnienia). Kiedy to nastąpi? Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie.
Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Prezydenta RP lakonicznie odpowiedziała nam tylko, że „od 6 sierpnia 2025 r. Prokurator Generalny przedłożył Prezydentowi RP – 12 wniosków w sprawie ułaskawienia. Dotychczas Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Karol Nawrocki nie podjął żadnej decyzji w przedmiocie stosowania prawa łaski”.
Prośbę o udostępnienie wniosków o ułaskawienie skierowaliśmy więc do prokuratora generalnego Waldemara Żurka. I otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.
„W okresie od 6 sierpnia do 30 września 2025 r. Prokurator Generalny skierował we wskazanym trybie 14 wniosków – wszystkie zawierały negatywne stanowiska co do ułaskawienia objętych nimi osób skazanych” – informuje nas prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. I podkreśla, że „w żadnej ze spraw nie występują osoby publiczne”.
Czego dotyczyły? Aż w pięciu przypadkach kierowców – w tym dwóch skazanych za spowodowanie wypadków ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 § 2 k.k. (a więc w sposób nieumyślny), proszących o skrócenie dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kolejne trzy wnioski to skazani za prowadzenie w stanie nietrzeźwości, którzy również chcieli uzyskać skrócenie dożywotnich zakazów (dwa były dożywotnie). Wniosek o ułaskawienie złożyło także dwóch skazanych za posiadanie i udział w obrocie środkami odurzającymi – jeden dotyczył warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, a drugi zatarcia skazania.
O wcześniejsze zatarcie skazania w ramach prawa łaski do prezydenta Nawrockiego zwrócił się również skazany za korupcję wójt, który otrzymał karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i osiem lat zakazu pełnienia funkcji w administracji.
Ułaskawienia domagał się również mężczyzna skazany za znęcanie, gwałt (zmuszanie do obcowania płciowego) i grożenie świadkowi na karę trzech lat i cztery miesięcy pozbawienia wolności. Skazany został również zobowiązany przez sąd do opuszczenia lokalu i objęty trzyletnim zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Karę odbył, ale u prezydenta chciał uzyskać uchylenie zakazów.
Na liście odrzuconych wniosków – zarówno przez prezydenta, jak i negatywnie zaopiniowanych przez prokuratora generalnego – są też dwie osoby skazane za oszustwa. Jak informuje nas prok. Adamiak, jedna z nich wnioskowała o warunkowe zawieszenie wymierzonej jej kary roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, a druga (po odbyciu kary dwóch lat ograniczenia wolności) o wcześniejsze zatarcie skazania. Dwie kolejne osoby skazane były za fałszowanie pieniędzy i weksli na dwa lata pozbawienia wolności oraz rok i osiem miesięcy pozbawienia wolności. Ich wnioski dotyczyły warunkowego zwolnienia lub warunkowego zawieszenia wykonania kary.
Ostatnia sprawa dotyczyła (szeroko opisywanej w mediach) sprawy obywatelki polskiej skazanej przez sąd w Irlandii w 2016 r. na karę dożywocia za zabójstwo. – Wyrok ten w 2023 r. przejęto do wykonania w Polsce z zastrzeżeniem, że skazana może być zwolniona najwcześniej po odbyciu 20 lat kary. Sądy zaopiniowały pozytywnie darowanie skazanej już obecnie reszty kary, z której odbyła dopiero 10 lat – wyjaśnia nam prok. Adamiak. Chodzi o głośny przypadek Marty Herdy (w 2018 r. reportaż na ten temat zrobił „Superwizjer” TVN), skazanej za morderstwo z premedytacją - spowodowanie śmierci swojego znajomego. Kobieta wjechała samochodem do zatoki, zdaniem irlandzkiego sądu – celowo, a mężczyzna nie umiał pływać.
Tryb ułaskawienia, który jest niepodważalną prerogatywą głowy państwa od zawsze budził ogromne kontrowersje. Tak było, gdy Aleksander Kwaśniewski ułaskawił zabójcę Petera Vogela (jego prawdziwe nazwisko to Piotr Filipczyński), określanego przez media „bankierem lewicy”, a w 2005 r. Zbigniewa Sobotkę, wiceministra spraw wewnętrznych w rządzie SLD i jego bliskiego współpracownika skazanego za ujawnienie tajemnicy państwowej. Opinię publiczną wzburzyło ułaskawienie Jana Kluczyka seniora, ojca Jana Kulczyka, miliardera, który został skazany za przestępstwa gospodarcze w czasach PRL. Prezydent Andrzej Duda wywołał oburzenie, gdy ułaskawił pedofila Andrzeja Cz. w 2020 r. – co ujawniła „Rzeczpospolita”. I dwukrotnie – w 2015 r. i w 2023 r. – Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, skazanych za nadużycia prawa w tzw. aferze gruntowej.
Z kadencji na kadencję kolejni prezydenci coraz rzadziej podejmują decyzje o ułaskawieniu – informacja o tym, kogo tym przywilejem obejmują jest utajniona. Prawo łaski praktycznie jest niczym nieograniczone. Prezydent może ułaskawić każdą osobę skazaną, bez żadnych wymogów i opinii, a wyjątkiem jest jedynie skazanie przez Trybunał Stanu (tu prawo łaski nie jest możliwe).
Najwięcej – 4302 osoby – ułaskawił Aleksander Kwaśniewski w ciągu dwóch kadencji (było zaledwie 2639 odmów), Lech Wałęsa (w ciągu jednej kadencji) – 3454 osoby (i 444 odmowy). Od czasów Lecha Kaczyńskiego nastąpił spadek wydanych ułaskawień – objął nimi 201 osób (ponad cztery razy więcej wydał odmów), po nim Bronisław Komorowski ułaskawił 360 osób (odmówił ponad 1,5 tys. skazanym). Prezydent Andrzej Duda w ciągu 10 lat urzędowania objął prawem łaski zaledwie 146 osób, a w 970 przypadkach odmówił ułaskawienia. W tej grupie znalazł się m.in. Marek Falenta, bohater „afery taśmowej”, który, jak ujawniła „Rzeczpospolita”, złożył aż cztery wnioski o prawo łaski – pierwszy na początku 2018 r., a więc trzy miesiące po prawomocnym skazaniu.
Prezydent Karol Nawrocki dotychczas nie ułaskawił nikogo. Podczas ostatniej kampanii wyborczej Grzegorz Braun, kontrkandydat Nawrockiego, stwierdził, że jego środowisko zaproponowało mu ewentualne ułaskawienie w zamian za poparcie w II turze wyborów. Politycy KO, m.in. Dariusz Joński, twierdzili, że „kandydat Kaczyńskiego idzie do władzy po to, żeby ułaskawiać”. – Słyszeliśmy, że jest lista PiS-u do ułaskawienia. Jest także lista tych, którzy są z półświatka trójmiejskiego – mówił europoseł Joński.
Pod koniec sierpnia portal Onet napisał, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich chce, by prezydent Karol Nawrocki ułaskawił byłego dziennikarza Telewizji Polskiej Samuela Pereirę. Sąd prawomocnie skazał go za pomówienie Aleksandry Brejzy, żony byłego prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, a jednocześnie matki europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy – wyrok ten jest od kilku dni publikowany na stronie internetowej TVP.
