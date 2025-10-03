Ułaskawienia domagał się również mężczyzna skazany za znęcanie, gwałt (zmuszanie do obcowania płciowego) i grożenie świadkowi na karę trzech lat i cztery miesięcy pozbawienia wolności. Skazany został również zobowiązany przez sąd do opuszczenia lokalu i objęty trzyletnim zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Karę odbył, ale u prezydenta chciał uzyskać uchylenie zakazów.

Na liście odrzuconych wniosków – zarówno przez prezydenta, jak i negatywnie zaopiniowanych przez prokuratora generalnego – są też dwie osoby skazane za oszustwa. Jak informuje nas prok. Adamiak, jedna z nich wnioskowała o warunkowe zawieszenie wymierzonej jej kary roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, a druga (po odbyciu kary dwóch lat ograniczenia wolności) o wcześniejsze zatarcie skazania. Dwie kolejne osoby skazane były za fałszowanie pieniędzy i weksli na dwa lata pozbawienia wolności oraz rok i osiem miesięcy pozbawienia wolności. Ich wnioski dotyczyły warunkowego zwolnienia lub warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Ostatnia sprawa dotyczyła (szeroko opisywanej w mediach) sprawy obywatelki polskiej skazanej przez sąd w Irlandii w 2016 r. na karę dożywocia za zabójstwo. – Wyrok ten w 2023 r. przejęto do wykonania w Polsce z zastrzeżeniem, że skazana może być zwolniona najwcześniej po odbyciu 20 lat kary. Sądy zaopiniowały pozytywnie darowanie skazanej już obecnie reszty kary, z której odbyła dopiero 10 lat – wyjaśnia nam prok. Adamiak. Chodzi o głośny przypadek Marty Herdy (w 2018 r. reportaż na ten temat zrobił „Superwizjer” TVN), skazanej za morderstwo z premedytacją - spowodowanie śmierci swojego znajomego. Kobieta wjechała samochodem do zatoki, zdaniem irlandzkiego sądu – celowo, a mężczyzna nie umiał pływać.

Tryb ułaskawienia, który jest niepodważalną prerogatywą głowy państwa od zawsze budził ogromne kontrowersje. Tak było, gdy Aleksander Kwaśniewski ułaskawił zabójcę Petera Vogela (jego prawdziwe nazwisko to Piotr Filipczyński), określanego przez media „bankierem lewicy”, a w 2005 r. Zbigniewa Sobotkę, wiceministra spraw wewnętrznych w rządzie SLD i jego bliskiego współpracownika skazanego za ujawnienie tajemnicy państwowej. Opinię publiczną wzburzyło ułaskawienie Jana Kluczyka seniora, ojca Jana Kulczyka, miliardera, który został skazany za przestępstwa gospodarcze w czasach PRL. Prezydent Andrzej Duda wywołał oburzenie, gdy ułaskawił pedofila Andrzeja Cz. w 2020 r. – co ujawniła „Rzeczpospolita”. I dwukrotnie – w 2015 r. i w 2023 r. – Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, skazanych za nadużycia prawa w tzw. aferze gruntowej.

Z kadencji na kadencję kolejni prezydenci coraz rzadziej podejmują decyzje o ułaskawieniu – informacja o tym, kogo tym przywilejem obejmują jest utajniona. Prawo łaski praktycznie jest niczym nieograniczone. Prezydent może ułaskawić każdą osobę skazaną, bez żadnych wymogów i opinii, a wyjątkiem jest jedynie skazanie przez Trybunał Stanu (tu prawo łaski nie jest możliwe).