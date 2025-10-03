Kataryna: Bezpłatna antykoncepcja według Polski 2050. Kasa, misiu, kasa

Polska 2050: „Polska zajmuje ostatnie miejsce w Atlasie Dostępności Antykoncepcyjnej. (...) Nie chodzi o to, że w aptece nic nie kupisz – chodzi o to, że państwo nie refunduje tabletek, wkładek czy plastrów, nie ma łatwego dostępu do recepty ani rzetelnej edukacji. Dlatego złożyliśmy projekt ustawy, który to zmienia. Bo antykoncepcja nie może być luksusem”.

