Obrona będzie wskazywała na niedopuszczalność procedowania Europejskiego Nakazu Aresztowania z uwagi na fakt, że żadnego przestępstwa nie popełniono mec. Tymoteusz Paprocki, obrońca Wołodymyra Ż.

– Na pewno niezależnie od stanowiska mojego klienta już teraz chcę podkreślić, że obrona będzie wskazywała na niedopuszczalność procedowania Europejskiego Nakazu Aresztowania z uwagi na fakt, że żadnego przestępstwa nie popełniono – mówi „Rz” mec. Paprocki. I wskazuje, na czym opiera takie właśnie stanowisko. – Trudno uważać, żeby jakikolwiek obywatel Ukrainy w sytuacji, w której Ukraina prowadzi wojnę z Rosją, a jeden z właścicieli infrastruktury Nord Stream należy do Gazpromu, czyli spółki, która wprost finansuje działania wojenne – aby tego typu działania, mając na uwadze i przepisy prawa polskiego, i międzynarodowego, mogły być uznane za popełnienie ewentualnego przestępstwa – uzasadnia mec. Tymoteusz Paprocki.

Wysadzenie Nord Streamu. Czy taka obrona przekona polski wymiar sprawiedliwości?

– ENA jest tak skonstruowane, że obowiązuje przy nim pewien automatyzm – sąd nie bada sprawy merytorycznie, nie sprawdza, czy materiał dowodowy zgromadzony w kraju, który skierował ENA, jest zasadny, czy też nie. Natomiast bada, czy są przesłanki formalne do wydania osoby objętej ENA – wskazuje nasz rozmówca z wymiaru sprawiedliwości.

Czyli sąd nie będzie się zagłębiał w szczegóły sprawy – ENA to regulacja pewnego zaufania pomiędzy wymiarami sprawiedliwości państw UE. Za to sąd sprawdzi, czy przestępstwo zarzucane Wołodomyrowi Ż. w Niemczech także u nas jest przestępstwem, czy nie jest przedawnione, jak jest zagrożone, czy podejrzany może liczyć na rzetelny proces w Niemczech z zachowaniem jego praw – to wszystko polski sąd oceni, zanim zdecyduje o dalszym losie Wołodymyra Ż.

Uszkodzenie gazociągów Nord Stream w 2022 roku Foto: PAP

To, że zatrzymano Wołodymyra Ż. w domu w Pruszkowie, skąd rok temu uciekł na Ukrainę, najprawdopodobniej ostrzeżony o wystawieniu za nim ENA przez niemieckich śledczych, budzi zdziwienie. Jak pisał portal „Tagesschau”, „latem ubiegłego roku został przewieziony samochodem attaché wojskowego Ukrainy z Polski do Kijowa, prawdopodobnie w celu uniknięcia aresztowania”. Zresztą wszyscy podejrzani podróżowali przez Polskę z prawdziwymi ukraińskimi paszportami wystawionymi na fałszywe nazwiska.