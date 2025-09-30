Michał Szułdrzyński: Trump, Nawrocki i Kaczyński razem przeciwko Unii, czyli dlaczego prawica woli USA od UE

Nie wiem, co było w ostatnich dniach bardziej fascynujące: czy to, jaką wizję nowego porządku światowego przedstawił Donald Trump, czy to, jak chętnie się pod nią podpisali dwaj najważniejsi politycy polskiej prawicy: Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki

– Zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jako Polacy i co sygnalizowała Europa Środkowa i Wschodnia, Europa pogrążyła się w ideologicznym szale, który doprowadził do złych decyzji w zakresie migracji, do „zielonego szaleństwa” i Zielonego Ładu, który niszczy rynki gospodarcze, ekonomiczne i rolnicze – mówił polski prezydent, starając się zapisać do obozu Trumpa, który po raz kolejny uznał UE za jeden z najpoważniejszych problemów.

Foto: PAP/Leszek Szymański