Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Michał Szułdrzyński: Trump, Nawrocki i Kaczyński razem przeciwko Unii, czyli dlaczego prawica woli USA od UE

Nie wiem, co było w ostatnich dniach bardziej fascynujące: czy to, jaką wizję nowego porządku światowego przedstawił Donald Trump, czy to, jak chętnie się pod nią podpisali dwaj najważniejsi politycy polskiej prawicy: Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki

Publikacja: 30.09.2025 14:55

– Zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jak

– Zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jako Polacy i co sygnalizowała Europa Środkowa i Wschodnia, Europa pogrążyła się w ideologicznym szale, który doprowadził do złych decyzji w zakresie migracji, do „zielonego szaleństwa” i Zielonego Ładu, który niszczy rynki gospodarcze, ekonomiczne i rolnicze – mówił polski prezydent, starając się zapisać do obozu Trumpa, który po raz kolejny uznał UE za jeden z najpoważniejszych problemów.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Michał Szułdrzyński

Swą wizję amerykański prezydent ogłosił podczas godzinnego przemówienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przemówienie to było chyba najlepszym przykładem nowego nacjonalizmu amerykańskiego spod znaku MAGA i America First. Trump mocno zaatakował gospodarza spotkania. ONZ, jego zdaniem, nie jest w stanie sprostać obecnie dwóm największym wyzwaniom: walce z nielegalną migracją i z polityką klimatyczną.

Dlaczego Karol Nawrocki podpisał się pod słowami Donalda Trumpa, który wystąpił przeciw Unii Europejskiej?

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Bogusław Chrabota: Gaza. Stąpanie po krawędzi utopii
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Gaza. Stąpanie po krawędzi utopii
„Beetlejuice”: Aria dla Żukosoczka
Plus Minus
„Beetlejuice”: Aria dla Żukosoczka
„Kronologic. Paryż 1920”, Fabien Gridel, Yoann Levet, wyd. Muduko
Plus Minus
„Kronologic. Paryż 1920”: Cisza w operze
„Dusza. Historia ludzkiego umysłu”, Paul Ham, tłum. Filip Godyń, wyd. Znak
Plus Minus
„Dusza. Historia ludzkiego umysłu”: Anatomia ludzkiej jaźni
„Alarum”, reż. Michael Polish, film dostępny na VOD, m.in. na Canal+
Plus Minus
„Alarum”: Polish górski resort w Gdańsku
Reklama
Reklama
e-Wydanie