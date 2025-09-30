Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 30.09.2025 15:32 Publikacja: 30.09.2025 14:55
– Zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jako Polacy i co sygnalizowała Europa Środkowa i Wschodnia, Europa pogrążyła się w ideologicznym szale, który doprowadził do złych decyzji w zakresie migracji, do „zielonego szaleństwa” i Zielonego Ładu, który niszczy rynki gospodarcze, ekonomiczne i rolnicze – mówił polski prezydent, starając się zapisać do obozu Trumpa, który po raz kolejny uznał UE za jeden z najpoważniejszych problemów.
Foto: PAP/Leszek Szymański
Swą wizję amerykański prezydent ogłosił podczas godzinnego przemówienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przemówienie to było chyba najlepszym przykładem nowego nacjonalizmu amerykańskiego spod znaku MAGA i America First. Trump mocno zaatakował gospodarza spotkania. ONZ, jego zdaniem, nie jest w stanie sprostać obecnie dwóm największym wyzwaniom: walce z nielegalną migracją i z polityką klimatyczną.
