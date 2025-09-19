Nawrocki jest postrzegany pozytywnie przez 69 proc. mężczyzn i 44 proc. kobiet. Pozytywniej niż wynosi średnia dla całego społeczeństwa oceniają go osoby ze średnim wykształceniem (68 proc.) i mieszkańcy miast do 50 tys. mieszkańców (60 proc.). Negatywnie ocenia prezydenta 38 proc. mieszkańców wsi oraz 36 proc. mieszkańców miast powyżej 250 tys. mieszkańców.

Biorąc pod uwagę preferencje partyjne Nawrocki notuje najlepsze oceny wśród wyborców, którzy w 2023 roku głosowali na PiS (92 proc.) oraz Konfederację (również 92 proc.). Prezydenta pozytywnie ocenia też 73 proc. wyborców, którzy w wyborach z 2023 roku poparli Trzecią Drogę (koalicja PSL i Polski 2050). Znacznie mniej pozytywnych ocen Nawrocki notuje wśród wyborców KO z 2023 roku (19 proc.) i Nowej Lewicy (4 proc.).

Sondaż: Młodzi oceniają Karola Nawrockiego lepiej niż seniorzy

Prezydenta Nawrockiego lepiej oceniają wyborcy młodsi – w grupie 18-29 lat uzyskuje on 73 proc. pozytywnych ocen (przy 27 proc. negatywnych). Wśród osób w wieku 30-39 lat Nawrocki uzyskuje 67 proc. pozytywnych wskazań i 22 proc. wskazań negatywnych. Z kolei wśród wyborców powyżej 70 roku życia Nawrockiego pozytywnie ocenia 42 proc. badanych, a negatywnie – 52 proc.

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie wiosną 2025 roku, pokonując w II turze popieranego przez partie koalicji rządzącej Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Nawrocki uzyskał w II turze 50,89 proc. głosów, czyli – w liczbach bezwzględnych - 10 606 877. To drugi najlepszy wynik uzyskany przez kandydata na prezydenta w wyborach prezydenckich przeprowadzonych w Polsce po 1989 roku (lepszy - o ok. 16 tys. głosów - wynik uzyskał jedynie Lech Wałęsa w II turze wyborów z 1990 roku).