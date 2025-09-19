Rzeczpospolita
Sondaż: Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 92 proc. wyborców PiS i Konfederacji

Opublikowano wyniki sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, w którym ankietowanych spytano jak oceniają Karola Nawrockiego w roli prezydenta. Nawrocki jest prezydentem RP od 6 sierpnia.

Publikacja: 19.09.2025 07:40

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z sondażu wynika, że wśród ogółu ankietowanych większość, 57,5 proc., ocenia Nawrockiego pozytywnie. Zdecydowanie pozytywnie prezydenta RP ocenia 25 proc. badanych, a „raczej pozytywnie” - 32,5 proc. 

Ranking zaufania do polityków CBOS (21 sierpnia - 1 września)

Ranking zaufania do polityków CBOS (21 sierpnia - 1 września)

Foto: PAP

Sondaż: Karola Nawrockiego oceniają pozytywnie wyborcy PiS, Konfederacji. I Trzeciej Drogi

Negatywnie prezydenta ocenia 32,9 proc. badanych, przy czym 20,3 proc. ocenia go „raczej negatywnie”, a 12,6 proc. - zdecydowanie negatywnie. 

9,6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13-15 września na reprezentatywnej grupie 1 000 osób. Badanie przeprowadzono więc zarówno przed wizytą Karola Nawrockiego w Niemczech i Francji oraz przed ujawnieniem przez „Rzeczpospolitą”, że budynek w Wyrykach został uszkodzony w czasie naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską przez rosyjskie drony najprawdopodobniej przez rakietę wystrzeloną przez polski myśliwiec F-16. Po publikacji „Rzeczpospolitej” doszło do sporu między Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Premiera o to, czy prezydent był właściwie informowany o całym incydencie. 

Nawrocki jest postrzegany pozytywnie przez 69 proc. mężczyzn i 44 proc. kobiet. Pozytywniej niż wynosi średnia dla całego społeczeństwa oceniają go osoby ze średnim wykształceniem (68 proc.) i mieszkańcy miast do 50 tys. mieszkańców (60 proc.). Negatywnie ocenia prezydenta 38 proc. mieszkańców wsi oraz 36 proc. mieszkańców miast powyżej 250 tys. mieszkańców. 

Biorąc pod uwagę preferencje partyjne Nawrocki notuje najlepsze oceny wśród wyborców, którzy w 2023 roku głosowali na PiS (92 proc.) oraz Konfederację (również 92 proc.). Prezydenta pozytywnie ocenia też 73 proc. wyborców, którzy w wyborach z 2023 roku poparli Trzecią Drogę (koalicja PSL i Polski 2050). Znacznie mniej pozytywnych ocen Nawrocki notuje wśród wyborców KO z 2023 roku (19 proc.) i Nowej Lewicy (4 proc.).  

Sondaż: Młodzi oceniają Karola Nawrockiego lepiej niż seniorzy

Prezydenta Nawrockiego lepiej oceniają wyborcy młodsi – w grupie 18-29 lat uzyskuje on 73 proc. pozytywnych ocen (przy 27 proc. negatywnych). Wśród osób w wieku 30-39 lat Nawrocki uzyskuje 67 proc. pozytywnych wskazań i 22 proc. wskazań negatywnych. Z kolei wśród wyborców powyżej 70 roku życia Nawrockiego pozytywnie ocenia 42 proc. badanych, a negatywnie – 52 proc. 

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie wiosną 2025 roku, pokonując w II turze popieranego przez partie koalicji rządzącej Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Nawrocki uzyskał w II turze 50,89 proc. głosów, czyli – w liczbach bezwzględnych - 10 606 877. To drugi najlepszy wynik uzyskany przez kandydata na prezydenta w wyborach prezydenckich przeprowadzonych w Polsce po 1989 roku (lepszy - o ok. 16 tys. głosów - wynik uzyskał jedynie Lech Wałęsa w II turze wyborów z 1990 roku). 

