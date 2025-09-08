Krzysztof Bosak był pytany o niedawne słowa byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim ocenił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powinni już przejść na polityczną emeryturę, a do głosu w polskiej polityce powinni dojść przedstawiciele młodszego pokolenia.

– W każdej partii toczy się debata o przywództwie. Jarosław Kaczyński wielokrotnie tę debatę podsycał spekulacjami o zmianie w PiS, przekazaniu przywództwa komuś innemu – odparł lider Konfederacji, dodając, że na kolejnych kongresach PiS ujawniali się potencjalni następcy Kaczyńskiego, ich ambicje były temperowane, a prezes pozostawał prezesem.

Krzysztof Bosak: Konfederacja ma lepszą ofertę dla prawicowego wyborcy niż PiS

– Nie spodziewam się tutaj żadnej zmiany, bo wiemy, że PiS jest partią zbudowaną wokół Jarosława Kaczyńskiego i prawdopodobnie bez jego przywództwa ta partia mogłaby się podzielić na parę mniejszych frakcyjnych czy środowiskowych grup czy organizacji – zaznaczył w TOK FM Bosak.

– To są problemy naszych politycznych konkurentów, które nie zajmują nas najbardziej. Jako Konfederacja w dużo większym stopniu jesteśmy skupieni na tym, co robi rząd, niż na tym, co robią nasi rywale z opozycji. Uważam, że mamy lepszą ofertę dla prawicowego wyborcy niż PiS i zachęcamy do przyglądania się temu, co my robimy, a nie zajmowania się nieustannie PiS-em – oświadczył.