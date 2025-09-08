Aktualizacja: 08.09.2025 10:50 Publikacja: 08.09.2025 10:14
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja)
Foto: PAP/Rafał Guz
Krzysztof Bosak był pytany o niedawne słowa byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim ocenił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powinni już przejść na polityczną emeryturę, a do głosu w polskiej polityce powinni dojść przedstawiciele młodszego pokolenia.
– W każdej partii toczy się debata o przywództwie. Jarosław Kaczyński wielokrotnie tę debatę podsycał spekulacjami o zmianie w PiS, przekazaniu przywództwa komuś innemu – odparł lider Konfederacji, dodając, że na kolejnych kongresach PiS ujawniali się potencjalni następcy Kaczyńskiego, ich ambicje były temperowane, a prezes pozostawał prezesem.
– Nie spodziewam się tutaj żadnej zmiany, bo wiemy, że PiS jest partią zbudowaną wokół Jarosława Kaczyńskiego i prawdopodobnie bez jego przywództwa ta partia mogłaby się podzielić na parę mniejszych frakcyjnych czy środowiskowych grup czy organizacji – zaznaczył w TOK FM Bosak.
– To są problemy naszych politycznych konkurentów, które nie zajmują nas najbardziej. Jako Konfederacja w dużo większym stopniu jesteśmy skupieni na tym, co robi rząd, niż na tym, co robią nasi rywale z opozycji. Uważam, że mamy lepszą ofertę dla prawicowego wyborcy niż PiS i zachęcamy do przyglądania się temu, co my robimy, a nie zajmowania się nieustannie PiS-em – oświadczył.
Wicemarszałek Sejmu został też zapytany, czy Andrzej Duda dołączy do Konfederacji. – Nie ma takich informacji, nie ma takich zamiarów, nie ma takich spekulacji. Nie wiem, skąd to pytanie – odparł. Dopytywany o krytykę Dudy pod adresem byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego oraz byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, krytykowanych też wielokrotnie przez Konfederację, Krzysztof Bosak zaznaczył, że między Konfederacją a byłym prezydentem nie ma zbieżności poglądów. – Jeżeli były prezydent Andrzej Duda powie, że wzeszło słońce i my zauważymy, że wzeszło słońce, to nie jest zbieżność poglądów, to po prostu elementarne zauważenie faktów, i tak jest jeżeli chodzi o sposób rządzenia Ministerstwem Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę i (TVP przez – red.) Jacka Kurskiego – przekonywał.
W poniedziałkowym wywiadzie wicemarszałek Sejmu był także pytany o tekst z ostatniego „Plusa Minusa”, w którym Piotr Zaremba opisał plotkę, która „ma wzięcie w centrali Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie”. Według tych doniesień, Koalicja Obywatelska ma rozmawiać z jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem, a pośrednikiem ma być były premier Jan Krzysztof Bielecki, politycznie bliski Tuskowi. Mentzen ma być namawiany do zerwania z partnerami z narodowego skrzydła Konfederacji (szefem tej frakcji, czyli Ruchu Narodowego, jest Krzysztof Bosak). Prezes Nowej Nadziei ma być kuszony posadą marszałka Sejmu w zamian za sojusz z Koalicją Obywatelską.
Na niedawnym spotkaniu z sympatykami PiS w Gdańsku Jarosław Kaczyński mówił, że jeżeli politycy Konfederacji „pójdą do Platformy i będą z nią tworzyć koalicję, to znaczy, że znajdą się po stronie antypolskiej, antypatriotycznej, po stronie czegoś, co można spokojnie nazwać zdradą narodową”. – Nie wiem, jak zareaguje na to ich elektorat. Jestem pewien, że ich elektorat (...) to są polscy patrioci – stwierdził prezes PiS.
Krzysztof Bosak skomentował rewelacje dotyczące swojej partii, mówiąc, że rozsiewanie plotek oraz inspirowanie dziennikarzy do tego, by rozmawiali o plotkach, a nie o faktach, to „sposób uprawiania polityki przez PiS”.
Lider Konfederacji Krzysztof Bosak wśród uczestników marszu przeciwko imigracji w Warszawie
Foto: PAP/Rafał Guz
– Kiedy jeszcze PiS rządził, to przez parę dobrych lat bardzo cierpliwie były rozwlekane po wszystkich mediach i dziennikarzach zajmujących się polityką plotki o perspektywie współpracy, być może nawet wspólnego startu wyborczego, środowiska Ziobry i Konfederacji. Z perspektywy czasu widać, ile z tego było prawdą – literalnie nic. My cierpliwie temu przez parę lat zaprzeczaliśmy, a jednak dziennikarze się tym zajmowali, zamiast zajmować się rzeczywistością, w której żyjemy. Tak samo jest w tej chwili – powiedział w TOK FM lider Konfederacji.
Pytany, czy „odrzuca koalicję z Koalicją Obywatelską w przyszłości” Krzysztof Bosak odparł, że niczego nie wyklucza. – Dlatego że nie znam przyszłości i nie wiem, w jakich uwarunkowaniach się znajdziemy w przyszłości – tłumaczył.
Wicemarszałek Sejmu został również zapytany, czy Sławomir Mentzen jest kandydatem Konfederacji na premiera i czy będzie to warunek dla każdego potencjalnego partnera koalicyjnego Konfederacji. – Nie mamy w tym zakresie żadnych decyzji – oświadczył. Zdementował też twierdzenia, jakoby Sławomir Mentzen ma być „dogadany z prezydentem Karolem Nawrockim”, że „jak przyjdzie co do czego, prezydent desygnuje Sławomira Mentzena” na premiera. – Mogę zaprzeczyć. Nie ma takich uzgodnień z prezydentem Nawrockim - poinformował Krzysztof Bosak.
Źródło: rp.pl / TOK FM
