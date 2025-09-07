Aktualizacja: 07.09.2025 09:01 Publikacja: 07.09.2025 08:22
Donald Tusk, Radosław Sikorski, Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak, Mateusz Morawiecki
Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich pojawiły się spekulacje, że przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi (jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu, będą miały miejsce w 2027 roku) może dojść do zmiany premiera – Donalda Tuska miałby, według tego scenariusza, zastąpić obecny szef MSZ Radosław Sikorski. Powierzenie Sikorskiemu funkcji wicepremiera w ramach lipcowej rekonstrukcji rządu było, według niektórych komentatorów, potwierdzeniem, że taki scenariusz może wchodzić w grę. Jacek Nizinkiewicz pisał niedawno na łamach rp.pl, że gdyby Sikorski został premierem, szefem MSZ mógłby zostać Rafał Trzaskowski.
Sondaże wskazują, że gdyby wybory odbyły się dziś, KO i PiS uzyskałyby podobny wynik (w ostatnim sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” prowadzi PiS z poparciem 30,6 proc., drugie jest KO, na które chce głosować 29,9 proc. badanych), a o większości w Sejmie zdecydowałaby Konfederacja (w naszym sondażu uzyskuje 15,1 proc.). Dałoby to Konfederacji silną pozycję w negocjacjach z oboma potencjalnymi koalicjantami, co oznacza że mogłaby ona zażądać teki premiera dla jednego ze swoich liderów – Sławomira Mentzena lub Krzysztofa Bosaka.
Konfederacja raczej nie zaakceptowałaby rządu, na czele którego stanąłby Mateusz Morawiecki – krytykowany przez polityków ugrupowania Bosaka i Mentzena m.in. za politykę reżimu sanitarnego prowadzoną w czasie epidemii COVID-19. Morawiecki w niedawnym wywiadzie udzielonym Radiu Zet zadeklarował, że jest gotów stanąć na czele rządu PiS i Konfederacji, jednak wydaje się, że gdyby premierem w takim rządzie miałby zostać polityk PiS, Konfederacji dużo łatwiej byłoby zaakceptować innego polityka PiS, np. Przemysława Czarnka, który wielokrotnie podkreślał swoje dobre relacje z politykami ugrupowania Bosaka i Mentzena.
Spekulowało się, że na czele ewentualnego rządu PiS i Konfederacji mógłby też stanąć były prezydent Andrzej Duda, ale na razie nic nie wskazuje, by po zakończeniu drugiej kadencji na stanowisku prezydenta zamierzał on angażować się czynnie w bieżącą politykę.
Po wyborach parlamentarnych z 2023 roku PiS, próbując sformować większość, oferował współpracę PSL i wyrażał gotowość do powierzenia teki premiera liderowi tej formacji Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. PSL odrzucił jednak taką możliwość, a po tegorocznych wyborach prezydenckich w przeprowadzonej wśród członków ludowców ankiecie większość (ok. 70 proc.) odrzuciła możliwość współpracy z PiS.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, kto – ich zdaniem – jest najlepszym kandydatem na premiera?
Na tak zadane pytanie najwięcej badanych – 16,9 proc. – wskazało Donalda Tuska.
Niewiele mniej – 14,5 proc. – uważa że najlepszym kandydatem na premiera jest Radosław Sikorski.
Krzysztofa Bosaka wskazało 7,8 proc. badanych, a drugiego lidera Konfederacji, Sławomira Mentzena – 7,2 proc.
6,9 proc. ankietowanych uważa, że najlepszym kandydatem na premiera jest Mateusz Morawiecki.
Adriana Zandberga, lidera Partii Razem, jako najlepszego kandydata na premiera wskazuje 6,5 proc. respondentów.
Andrzeja Dudę, jako najlepszego kandydata na premiera wskazało 5,4 proc. badanych.
4,9 proc. respondentów uważa, że najlepszym kandydatem na premiera jest Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej.
Szymona Hołownię, lidera Polski 2050, wskazało 3,9 proc. badanych.
Władysław Kosiniak-Kamysz jest najlepszym kandydatem na premiera zdaniem 2,9 proc. respondentów.
1,9 proc. badanych uważa, że najlepszym kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek.
Z kolei 1,6 proc. respondentów widzi w tej roli minister pracy i polityki społecznej, polityk Nowej Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.
1,1 proc. respondentów uważa za najlepszego kandydata na premiera Jarosława Kaczyńskiego.
5,4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „ktoś inny”.
13,1 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
– Udział osób, zdaniem których to Donald Tusk najlepiej nadaje się do pełnienia roli premiera zwiększa się wraz z wiekiem respondentów (5 proc. – osoby do 24 roku życia, 27 proc. – osoby powyżej 50 roku życia). Częściej niż ogół respondentów Donalda Tuska wskazują respondenci z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (22 proc.). Grupą, która w największym stopniu za najlepszego kandydata na premiera uważa Radosława Sikorskiego są osoby po 50 roku życia (19 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.
Najmłodsi ankietowani (do 24 roku życia) najczęściej jako najlepszego kandydata na premiera wskazują Adriana Zandberga (24,1 proc. wskazań w tej grupie) i Sławomira Mentzena (13,8 proc.). Z kolei w grupie wiekowej 25-34 lata wygrywają liderzy Konfederacji – Sławomir Mentzen (15,9 proc.) i Krzysztof Bosak (12,4 proc.).
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
