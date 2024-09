Przemysław Czarnek mówi o koalicji PiS z częścią Platformy. "Są tam ciekawi posłowie"

Były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był w piątek w Radiu Plus pytany o napięcia w koalicji rządzącej, tworzonej przez Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050 Szymona Hołownię oraz Nową Lewicę. Czy wobec napięć PSL to potencjalny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w tej kadencji Sejmu?

Koalicja PiS-PSL? Przemysław Czarnek nie wyklucza współpracy z posłami PO

- Ja bym powiedział więcej, może pana zaskoczę, ale ja nie biorę pod uwagę PSL jako PSL-u. Ja biorę pod uwagę nie tylko PSL, tylko przynajmniej część posłów PSL-u i przynajmniej część posłów Platformy Obywatelskiej – odparł polityk partii Jarosława Kaczyńskiego. - Naprawdę są tacy, którzy już patrzą na to, co się dzieje, bardzo krzywo i widzą, co się dzieje zaledwie po dziewięciu miesiącach – dodał.

Poseł PiS został zapytany, czy takie rozmowy się odbywają. - Kuluarowo oczywiście - odpowiedział. - Nie przesądzałbym tego, co się będzie działo w ciągu następnych trzech lat. Jestem przekonany, że ta koalicja tak czy inaczej do końca kadencji nie potrwa, a kto będzie rządził w miejsce tej koalicji? To naprawdę nie musi być tylko PSL, Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość - przekonywał Czarnek.