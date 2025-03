Jak ostatnio informowano, prezydent USA Donald Trump zarządził szybką deportację migrantów z Wenezueli, podejrzewanych o członkostwo w Tren de Aragua, jednym z najgroźniejszych gangów, zajmujących się zabójstwami, porwaniami, wymuszeniami i szeroko rozumianą przestępczością zorganizowaną. Do więzienia o zaostrzonym rygorze w ostatnim czasie wysłano z USA blisko 250 osób, uznanych za członków Tren de Aragua. Administracja Trumpa powołała się przy tym na ustawę o zagranicznych wrogach (Alien Enemies Act) z XVIII wieku, która mówi o natychmiastowej deportacji z pominięciem zwyczajowych procedur. Decyzję w tej sprawie zakwestionował waszyngtoński sędzia James Boasberg, który ocenił, że ustawa o zagranicznych wrogach odnosi się do wrogich działań innych państw.

Wenezuelczycy trafili z USA do więzienia w Salwadorze

„Dziś pierwszych 237 członków wenezuelskiej organizacji przestępczej, Tren de Aragua, przybyło do naszego kraju. Zostali natychmiast przewiezieni do CECOT, Centrum Odosobnienia Terroryzmu, na okres jednego roku (z możliwością przedłużenia)” - informował 16 marca prezydent Salwadoru. „Stany Zjednoczone zapłacą za nich bardzo niewielką dla siebie opłatę, ale dla nas – dużą” - zaznaczył. Polityk wyraził przekonanie, że w miarę upływu czasu opłaty oraz środki pozyskiwane z pracy więźniów sprawią, że salwadorskie więzienia, których roczne utrzymanie kosztuje obecnie 200 milionów dolarów, staną się samowystarczalne.

Członkowie rodzin deportowanych osób domagali się, by ich bliscy zostali z powrotem przewiezieni na teren Stanów Zjednoczonych. Władze USA podkreślały, że deportowani należeli do gangu Tren de Aragua, jednak minister spraw wewnętrznych Wenezueli zaprzeczył tym twierdzeniom. Administracja Trumpa ma czas do 25 marca, by odpowiedzieć na wniosek sędziego Boasberga o więcej informacji ws. deportacji. Sędzia stoi na stanowisku, że naruszono jego zarządzenie tymczasowo blokujące deportacje. Gdy postanowienie o tymczasowym wstrzymaniu deportacji zostało wydane, samoloty z deportowanymi były już w powietrzu.

W czwartek 20 marca Nicolás Maduro spotkał się z członkami rodzin obywateli Wenezueli, którzy w ostatnim czasie trafili z USA do więzienia w Salwadorze Foto: Zurimar Campos/Miraflores Palace/Handout via REUTERS

20 marca z członkami rodzin Wenezuelczyków deportowanych z USA i przetrzymywanych w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Salwadorze spotkał się w Caracas rządzący Wenezuelą Nicolás Maduro. Agencja AP pisze, że jak dotąd administracja Trumpa nie przedstawiała dowodów na to, że Wenezuelczycy, którzy teraz trafili do CECOT, to członkowie Tren de Aragua lub że popełnili przestępstwa na terenie USA.