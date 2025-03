Tajne rozmowy Trumpa z ukraińską opozycją. Kto spiskuje w Kijowie?

Oczywiste jest to, że wspieram demokrację i chciałbym zmiany prezydenta, bo jestem z partii opozycyjnej. Ale to będzie możliwe wtedy, gdy nadejdzie pokój Mykoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy z opozycyjnej Europejskiej Solidarności

Podobne deklaracje składa też weteranka ukraińskiej polityki Julia Tymoszenko. – Ekipa Batkiwszczyny prowadzi rozmowy ze wszystkimi naszymi sojusznikami, którzy przyśpieszają nadejście sprawiedliwego pokoju. Do tego momentu nie ma mowy o żadnych wyborach w Ukrainie – podkreśla.

Czytaj więcej Polityka Ukraiński politolog: Stany Zjednoczone już nie są sojusznikiem Ukrainy Powinniśmy się zgodzić na zawieszenie broni, które proponuje Trump. Nie mamy innego wyjścia. Możemy przegrać tę wojnę, jeżeli wydłuży się na kolejne lata – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy kijowski politolog.

Władze w Kijowie oficjalnie nie komentują doniesień o możliwym spiskowaniu liderów partii opozycyjnych z otoczeniem Donalda Trumpa. – Nie sądzę, by takie rozmowy rzeczywiście miały miejsce. Poroszenko i Tymoszenko chcieliby tego. I, być może, sami rozpowszechniają takie plotki, by przyciągnąć do siebie uwagę. Otoczenie Trumpa może sprawdzić poprzez Google, jakie mają poparcie w Ukrainie – mówi „Rzeczpospolitej” dobrze poinformowany rozmówca w obozie rządzącym. Przekonuje, że władze w Kijowie „nie prowadzą przygotowania do wyborów”.

– W tegorocznym budżecie nie ma na to ani jednej hrywny. Trwają jedynie konsultacje ekspertów z udziałem CKW odnośnie do tego, jak przeprowadzić wybory po wojnie – dodaje.

Wybory w Ukrainie? Tylko jedna osoba może wygrać z Zełenskim

Gdy broń zostanie zawieszona, władze w Kijowie będą musiały znieść stan wojenny, a już kilka miesięcy później przeprowadzić zarówno wybory prezydenckie, jak i parlamentarne. Miały się odbyć w ubiegłym roku, ale plany te pokrzyżowała agresja Putina.