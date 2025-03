Julia Tymoszenko i Petro Poroszenko przekonują otoczenie Donalda Trumpa, że będzie z nimi łatwiej współpracować niż z Wołodymyrem Zełenskim?

Stany Zjednoczone chciałyby, aby wybory prezydenckie na Ukrainie odbyły się po tymczasowym zawieszeniu broni, ale przed podpisaniem formalnego układu pokojowego. Wyborów na Ukrainie domaga się też Kreml, który podważa mandat Zełenskiego do prowadzenia negocjacji i podpisywania jakichkolwiek wiążących układów.



Oficjalnie Poroszenko i Tymoszenko sprzeciwiają się przeprowadzaniu wyborów przed zakończeniem walk an Ukrainie. Jednak – jak twierdzi czołowy ekspert Partii Republikańskiej ds. polityki zagranicznej w rozmowie z „Politico” - przedstawiciele środowiska Poroszenki i Tymoszenki przekonują otoczenie Trumpa, że współpraca z nimi będzie łatwiejsza niż z Zełenskim.



Rzeczniczka Tymoszenko pytana o to, czy była premier brała udział w rozmowach z ludźmi z otoczenia Trumpa odparła, że nie będzie tego komentować. Z kolei partia Europejska Solidarność w odpowiedzi na takie pytanie przesłała oświadczenie, że nie dąży do szybkich wyborów lecz do zapewnienia „wolnej i uczciwej rywalizacji w powojennych wyborach”.