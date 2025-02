Rumunia jednak bez prezydenta

Zaskakująca decyzja pozostawiła kraj bez prezydenta, bowiem wybory następcy zostały w grudniu anulowane przez Trybunał Konstytucyjny, który nakazał dotychczasowemu szefowi państwa pozostanie na stanowisku.

Prezydent Rumunii zrezygnował ze stanowiska

Dzisiaj jednak rozpoczęto procedurę impeachmentu wobec niego. „To nierozumne postępowanie, bowiem i tak opuściłbym stanowisko kilka miesięcy po wybraniu nowego” – napisał Johannis w specjalnym oświadczeniu, przestrzegając przed groźbą kryzysu politycznego z powodu działań opozycji.

Czterem opozycyjnym partiom za trzecim razem udało się zebrać 178 podpisów deputowanych koniecznych do wniesienia wniosku o impeachment pod obrady. Ale wątpliwe, by zebrały 223 głosy konieczne do usunięcia prezydenta. Inicjatorzy mają w sumie tylko 215 deputowanych.

Rumunia: Wyniki wyborów z listopada unieważnione

Wyniki listopadowych wyborów zostały unieważnione z powodu ujawnionej rosyjskiej ingerencji w ich przebieg. Poprzez kilkadziesiąt tysięcy kont w sieci społecznościowej TikTok Kreml agitował za prawicowym i dość kontrowersyjnym politykiem (startującym jednak jako niezależny) Calinem Georgescu. W rezultacie dostał on najwięcej głosów w pierwszej turze, mimo że przedwyborcze sondaże dawały mu tylko ok. 10 proc.