Departament Stanu odwołuje wszystkie loty uchodźców do USA

Departament Stanu miał skierować notatkę w tej sprawie do wszystkich partnerów USA, zajmujących się przesiedleniami. Notatka pojawiła się po podpisaniu przez Donalda Trumpa rozporządzenia wykonawczego, które zawiesza przyjmowanie uchodźców przez Stany Zjednoczone. Decyzję odczują tysiące uchodźców, którzy czekali już na wylot do USA.



Reklama

Stany Zjednoczone zawieszają przyjmowanie uchodźców

„Wszystkie wcześniej zaplanowane przeloty uchodźców do USA są odwołane” - czytamy w notatce. Departament Stanu podkreśla także, że nie planuje żadnych kolejnych lotów dla uchodźców. Centra Wsparcia Uchodźców nie powinny występować z wnioskami o podróż do USA w żadnych kolejnych sprawach uchodźców" - czytamy w notatce, którą cytuje CNN.



Stany Zjednoczone miały też zawiesić rozpatrywanie wszystkich złożonych wcześniej wniosków o azyl.



„Centra Wsparcia Uchodźców i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) nie powinny kierować uchodźców do centrum tranzytowym z myślą o ich podróży (do USA) i powinny wstrzymać wszystkie działania poprzedzające podróż (do USA) w sprawach uchodźców” - czytamy w notatce. Jak zauważa CNN jest to faktyczne zawieszenie programu przyjęć uchodźców w USA (USRAP - US Refugee Admissions Program).