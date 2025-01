W 2022 roku reaktywowano już dawną partię Andrzeja Leppera: Samoobronę Rzeczypospolitej Polskiej

Już w 2011 roku, w momencie śmierci Andrzeja Leppera, Samoobrony były dwie. Pierwsza, założona w 1992 roku, nosiła nazwę zakończoną słowami „Rzeczpospolitej Polskiej”. Druga, istniejąca od 2010 roku, była po prostu Samoobroną. Po śmierci Leppera ta druga wchłonęła pierwszą. Stanął na jej czele były poseł Samoobrony Lech Kuropatwiński, który kierował nią do swojej śmierci w grudniu 2022 roku. Obecnie jej przewodniczącym jest Jan Perkowski.

W 2022 Samoobron przybyło, bo tę ze słowami „Rzeczpospolitej Polskiej” reaktywował Krzysztof Prokopczyk. Nowa-stara partia ma niemal identyczne logo jak jej słynna poprzedniczka.

I nie jest to jedyny w ostatnim czasie przykład nawiązania do spuścizny Andrzeja Leppera. W połowie 2023 roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, którym kieruje były senator Samoobrony Sławomir Izdebski, podjęło uchwałę o budowie w Warszawie pomnika Leppera. Jednocześnie o postawienie monumentu byłego szefa Samoobrony zabiega Stowarzyszenie „Z podniesioną głową”. Kilka miesięcy temu wystąpiło do marszałka Sejmu o zgodę na umieszczenie pomnika na terenie parlamentu.

Na sfinalizowanie budowy monumentów raczej szans nie ma. Jednak wysyp podobnych inicjatyw może zaskakiwać, biorąc pod uwagę kontrowersje towarzyszące Andrzejowi Lepperowi, szczególnie po 2007 roku, gdy wypadł z Sejmu, uwikłany w skandale polityczne i obyczajowe. Do Leppera coraz częściej nawiązują też partie głównego nurtu. Np. w 2022 roku Konfederacja zabiegała o powołanie komisji śledczej w sprawie jego śmierci.

Zdaniem sympatyków Andrzeja Leppera stawiał on zaskakująco trafne prognozy dotyczące Polski

Skąd bierze się sentyment dotyczący Leppera? – Działa prosty mechanizm psychologiczny. Patrząc z dalszej perspektywy, zaciera się to, co złe, a uwypukla to, co dobre. Lepperem można się dziś wygodnie podpierać, bo wszyscy go kojarzą, a nie generuje to żadnych zobowiązań – komentuje socjolog prof. Jarosław Flis.