Po ogłoszeniu wyniku I tury wyborów Milanović, który jest ostrym krytykiem obecnego rządu Chorwacji, wygłosił pojednawcze przemówienie, w którym przekonywał, że jest gotów do współpracy z rządem w obecnych, niepewnych czasach.



- Będę walczył o Chorwację (...), która dba o swoje interesy – mówił Milanović zwracając się do swoich sympatyków. - Jestem przekonany, że jesteśmy nie do zatrzymania na drodze do zwycięstwa – dodał.



49,1 proc. Takie poparcie uzyskał w I turze urzędujący prezydent Chorwacji Zoran Milanović

W czasie swojej pierwszej kadencji, która kończy się 18 lutego, Milanović, były premier, często ścierał się z premierem Andrejem Plenkoviciem m.in. w kwestii polityki zagranicznej. Urzędujący prezydent Chorwacji krytykuje wsparcie UE i NATO dla walczącej z Rosją Ukrainy.



Milanović jest przez wielu postrzegany jako przeciwwaga dla zdominowanego przez HDZ rządu Chorwacji, z którego w ostatnich latach, w związku z zarzutami dotyczącymi korupcji, musiało odejść aż 30 ministrów.



Rywal Zoran Milanovicia liczy na głosy wyborców wspierających prawicowych i konserwatywnych kandydatów na prezydenta

Primorac przed II turą liczy na zdobycie głosów wyborców, którzy w I turze wspierali innych niż on kandydatów o poglądach prawicowych i konserwatywnych.