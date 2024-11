Kapitulacja czy suwerenna Ukraina: o tym zdecydują gwarancje Zachodu dla Kijowa

W deklaracji nie pada co prawda postulat utrzymania integralności terytorialnej Ukrainy czy też wycofania się Rosjan z zajętych ukraińskich ziem. Pojawia się jednak deklaracja poparcia dla „Planu zwycięstwa”. Jak tłumaczy Maria Piechowska z PISM, przedstawiona 16 października przez ukraińskiego prezydenta w Radzie Najwyższej wizja zawiera pięć punktów, z których być może najważniejszy to „natychmiastowe” zaproszenie Ukrainy do NATO, nawet jeśli sama akcesja miałaby miejsce w późniejszym, niesprecyzowanym terminie. Jest też mowa o zniesieniu ograniczeń w użyciu przez Ukraińców zachodniej broni przeciw Rosji, utworzeniu międzynarodowej misji rozjemczej bez broni atomowej, a także dostępie zachodnich aliantów do ukraińskich surowców oraz możliwości zastąpieniu przez Ukraińców części amerykańskich wojsk rozlokowanych w Europie.

Wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że Trump de facto uzna rosyjskie podboje terytorialne. Jednak największym problemem pozostają gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. Rozstrzygną, czy Ukraina przetrwa jako suwerenne państwo, czy też pogodzi się z kapitulacją.

Czytaj więcej Dyplomacja Skandynawia zamiast Wyszehradu. Rewolucja w dyplomacji polskiego rządu Donald Tusk leci w środę na szczyt przywódców państw skandynawskich i bałtyckich w Szwecji. Inaczej niż Węgry i Słowacja, to pewni sojusznicy, gdy zagrożenie ze strony Rosji narasta.

Ale demokratyczne kraje leżące nad Bałtykiem szykują się na przyjście Trumpa i w inny sposób: wzmacniając własne zdolności obronne.

– Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie ewoluowała polityka amerykańska w nadchodzących miesiącach. Oczywiście trzeba rozwijać stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, jednak Europa musi stać się niezależna. Czasy strachu i niepewności przed Rosją muszą się skończyć – oświadczył Tusk po przylocie do Szwecji.