Nowe przepisy o cyberbezpieczeństwie. Eksperci: to będzie sąd kapturowy

- Tę kojarzoną z kryptowalutami technologię Estonia zastosowała szeroko w administracji państwowej – opisuje Andrzej Sadowski. – Blockchain umożliwia integracje integrację bardzo różnych systemów informatycznych w jeden. Dzięki temu estoński systemu opieki zdrowotnej należy do najsprawniejszych na świecie. W przypadku gdy w tym państwie ktoś np. zasłabnie na ulicy, to pogotowie od momentu zgłoszenia dysponuje pełną informacją medyczną na jego temat i dzięki temu wiadomo, jakiego rodzaju pomoc należy zastosować – zaznacza Sadowski. Dodaje, że aż 95 proc. usług urzędowych w Estonii jest dostępnych online, w tym można również głosować, rejestrować samochody i noworodki, co oszczędza czas obywatelom, bo formalności zajmują zaledwie kilka minut.

Andrzej Sadowski zauważa też, że dzięki właściwemu zastosowaniu nowoczesnej technologii Estonia zabezpieczyła się przed agresją Federacji Rosyjskiej tworząc cyfrowe kopie swojego państwa w chmurze na serwerach zlokalizowanych różnych kontynentach. - Są tam umieszczone kopie wszystkich hipotek, aktów urodzenia, zgonów – komplet dokumentów, dzięki którym można zarządzać państwem z zagranicy dzięki „ciągłości cyfrowej” po potencjalnym zajęciu go przez Federację Rosyjską – mówi ekspert.

Rozwiązania korupcjogenne i niebezpieczne

W ocenie Andrzeja Sadowskiego twórcy projektu nowelizacji ustawy o cyberbezpieczeństwie błędnie założyli, że poziom bezpieczeństwa Polski można podnieść, wprowadzając do systemu prawnego mechanizm arbitralnej oceny dostawców technologii przez administrację rządową.