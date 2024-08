Byłego ministra rolnictwa pytano też, jak do jego inicjatywy podchodzi prezydent Andrzej Duda. – Prezydent powiedział, że on żadnego bytu politycznego tworzyć nie będzie. On nie lubi działalności partyjnej – odparł. Jednak, jak dodał, gdy spytał prezydenta, jak odnosi się do jego inicjatywy, Andrzej Duda miał odpowiedzieć, że „z życzliwością”.

Ardanowski zapewnił też, że PiS nie ma na niego żadnych „haków”. – Mariusz Kamiński powiedział mi kiedyś „bo na ciebie, k...., nic nie mamy”. – Ale jak trzeba to znajdziemy – miał dodać Kamiński. Doszło do tego, gdy Ardanowski bronił swojego wiceministra, Tadeusza Romańczuka.



Kiedy Ardanowski poinformował Kaczyńskiego o tym, co powiedział mu Kamiński, prezes PiS miał odpowiedzieć, że „musi komuś ufać i ufa Kamińskiemu”.