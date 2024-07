Jan Krzysztof Ardanowski chce założyć własną partię. Co na to PiS?

Nowogrodzka podchodzi spokojnie do projektu Ardanowskiego

Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, dość spokojnie podchodzą do deklaracji Ardanowskiego. I zwracają uwagę, że w polityce liczą się czyny, a nie słowa. – O takim projekcie spekuluje się od wielu miesięcy. Jak do tej pory nic poza słowami nie padło. Jeśli Aradanowski uznaje, że PiS czeka koniec, to jest pod wpływem liberalnych mediów, które w komiczny sposób koniec PiS obwieszczają od co najmniej ośmiu lat – ironizuje jeden z naszych rozmówców z PiS.

Zdaniem wielu naszych informatorów partia Zbigniewa Ziobry i Patryka Jakiego miałaby zostać częścią PiS do kluczowych dla całej prawicy wyborów prezydenckich w 2025 roku

To wszystko nie zmienia faktu, że strategia PiS po wyborach do Sejmu 15 października ubiegłego roku dotyczyła przede wszystkim konsolidacji prawicy. Tuż po wyborach częścią PiS stała się Partia Republikańska Adama Bielana, a sam europoseł Bielan stał się członkiem Komitetu Politycznego PiS. Kilka miesięcy później, po przegranych przez PiS wyborach do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kaczyński w trakcie wieczoru wyborczego ogłosił kurs na „zjednoczenie”, co zostało odebrane jako deklaracja przede wszystkim pod adresem Suwerennej Polski. Zdaniem wielu naszych informatorów partia Zbigniewa Ziobry i Patryka Jakiego miałaby zostać częścią PiS do kluczowych dla całej prawicy wyborów prezydenckich w 2025 roku.

Deklaracja Ardanowskiego – który jest też doradcą prezydenta Andrzeja Dudy i szefuje specjalnemu forum konsultacyjnemu przy prezydencie, tzn. Radzie ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – psuje potencjalnie szyki planom politycznym PiS na dalsze i całkowite zjednoczenie środowisk prawicowych pod sztandarem PiS. Lub pod inną nazwą, bo w partii Kaczyńskiego od wielu miesięcy rozmawia się o potencjalnej zmianie nazwy. „Wprost” podał nawet, że jedną z rozważanych nazw jest Biało-Czerwoni. Potencjalna fronda byłego ministra rolnictwa byłaby z tego punktu widzenia mocno kłopotliwa. – Zobaczymy, czy za słowami pójdzie coś więcej. Powiedzieć zawsze można – kwituje nasz rozmówca z Nowogrodzkiej. W siedzibie PiS głównym tematem pozostaje jednak kwestia wyboru kandydata na prezydenta, a także lokalne spory, jak ten w Małopolsce.