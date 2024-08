Donald Tusk mówi o nieprawidłowościach rządu PiS. Zapowiada odzyskiwanie funduszy

Ministrowie rządu Donalda Tuska podpisali porozumienie

- Obecni tu ministrowie zwrócili się do mnie z prośbą, abym wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy ministrami spraw wewnętrznych, finansów i sprawiedliwości. To porozumienie będzie dotyczyło skoordynowania działań wszystkich im podległych służb i samych resortów działań zmierzających do ujawnienia, zabezpieczenia i odzyskiwania mienia Skarbu Państwa - powiedział premier.

Czytaj więcej Polityka Nowacka o rozliczeniach w edukacji. "Mucha złożyła doniesienie do prokuratury" Mamy ponad 3 mln zł wpływów w budżecie, 10 w procesie - powiedziała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka (Koalicja Obywatelska), odnosząc się do rozliczeń programu "willa plus". W rozmowie z TVN24 przyznała tez, że nie wie, ile dzieci z Ukrainy będzie od września uczyć się w polskich szkołach.

- Dotychczasowe prace zarówno Krajowej Administracji Skarbowej, jak i służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz prokuratury pracującej pod nadzorem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, doprowadziły nas do tego momentu, w którym skoordynowanie pomiędzy tymi resortami jest niezbędne, abyśmy skutecznie i możliwie szybko odzyskiwali te gigantyczne kwoty, co do których mamy dowody albo przekonanie - w niektórych przypadkach i praca nad poszukiwaniem dowodów trwa - że zostały wydane w sposób nieprawidłowy, niezgodny z prawem, na szkodę interesów publicznych albo wprost zawłaszczone przez ludzi i organizacje i instytucje, które stanowiły szeroko pojętą elitę władzy za czasów PiS-u - oświadczył Tusk.

Następnie obecni na sali ministrowie podpisali zapowiedziane przez premiera porozumienie, po czym szef rządu kontynuował wystąpienie. Ocenił, że potrzebna będzie nie tylko koordynacja, ale także "wzajemne szkolenie". - Chcemy, aby Krajowa Administracja Skarbowa pomogła w uzyskiwaniu kolejnych niezbędnych kompetencji przez funkcjonariuszy policji czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego tak, aby skutecznie badać przepływy i pewne mechanizmy działania, które do tej pory zostały ujawnione - mówił. Dodał, że zadaniem ministrów, którzy podpisali porozumienie, będzie "przygotowanie profilaktyki".

Premier Donald Tusk mówił o ujawnieniu mechanizmów nadużyć PAP/Paweł Supernak

Donald Tusk: Bardzo chcielibyśmy, żeby oddali te pieniądze

- Chcielibyśmy nie tylko złapać wszystkich, którzy okradali państwo polskie albo nadużywali władzy, bardzo chcielibyśmy odzyskać maksimum tego, co jest do odzyskania, a więc żeby oddali te pieniądze, mówiąc ludzkim językiem, ale efektem końcowym pracy ministrów, którzy to porozumienie podpisują, ma być także zestaw propozycji, które uniemożliwią w przyszłości, niezależnie od tego, kto będzie rządził, nadużywanie władzy, stanowisk, powiązań na rzecz własnych interesów - powiedział Donald Tusk.