W konkursie, który był rozpisany jako konkurs z zasady »kto pierwszy, ten lepszy« nie otwarto w ogóle dwóch tysięcy ofert". Barbara Nowacka

- W tej chwili mamy już ponad 3 mln zł faktycznie wpływów w budżecie, 10 w procesie. Plus to nie jest jedyny program, w którym odzyskujemy pieniądze. Kolejnym były tzw. "Inwestycje w oświacie", to kolejne pieniądze spływają - dodała Barbara Nowacka. Poinformowała, że nadzorująca w resorcie kwestie projektów i rozliczeń wiceminister Joanna Mucha złożyła doniesienie do prokuratury, "ponieważ w konkursie, który był rozpisany jako konkurs z zasady »kto pierwszy, ten lepszy« nie otwarto w ogóle dwóch tysięcy ofert".

Minister edukacji: Rozliczenia będą trwały do skutku

- Natomiast dziwnym trafem pieniądze potrafiły trafić do takich, którzy złożyli w ostatnim dniu, w ostatnich godzinach wnioski. I dziwnym trafem wśród tych beneficjentów potrafią być takie osoby jak pan Rydzyk. To w ogóle jest taki specyficzny mechanizm funkcjonowania w różnych programach, te nieuczciwości, to działanie spod palca było bardzo niestety wyraźnie widać - mówiła Nowacka. Dodała, że "przy niektórych programach dofinansowanie szło dokładnie w miejsca, z których pochodził na przykład pan minister Czarnek". - W jednym z programów na Lubelszczyznę trafiło najwięcej pieniędzy, mniej niż na Mazowsze, choć jest tam znacznie mniej szkół - powiedziała.

Czytaj więcej Polityka Barbara Nowacka o Rymkiewiczu: Sekta smoleńska przekreśla neutralność Pamiętam wiersz pana Rymkiewicza o Smoleńsku, zastanowiłabym się bardzo poważnie, czy naprawdę takie upolitycznienie szkoły jest polskiej szkole potrzebne - oświadczyła minister edukacji Barbara Nowacka. Pytana o swe słowa o "niejakim Rymkiewiczu" i usunięcie tego twórcy z nowej listy lektur, minister mówiła w Polsat News o "sekcie smoleńskiej".

Według minister edukacji narodowej, "lokalny patriotyzm pana Czarnka, robiony wbrew procedurom, było widać również przy »willi plus«. - Nawet kiedy ocena eksperta była negatywna, pieniądze były przyznawane. Co więcej, w niektórych przypadkach eksperci wydawali opinie pozytywne i mówili: przyznajemy, powiedzmy, 70 tysięcy, a minister Czarnek zmieniał decyzję na 100 tysięcy. Beneficjentami były fundacje, instytucje znajdujące się na terenie województwa lubelskiego, z którego pochodził pan Czarnek - kontynuowała Nowacka.

Minister zadeklarowała na antenie TVN24, że rozliczenia będą trwały "do skutku". - Jesteśmy w stałym kontakcie z prokuraturą, z Prokuratorią Generalną, z Najwyższą Izbą Kontroli - zaznaczyła.