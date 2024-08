Jak przeżyć w Parlamencie Europejskim? Żartobliwy poradnik dla nowych posłów

Nie wolno jednak zabierać funduszy przeznaczonych dla asystentów. Biorąc pod uwagę dużą kwotę na zatrudnienie współpracowników czyli 28 696 euro, niektórzy posłowie do Parlamentu Europejskiego wpisują asystentom zawyżoną pensję, a następnie część tej kwoty zabierają z powrotem w gotówce. Inni pomijają pośrednika, zgłaszając fałszywych asystentów i po prostu zatrzymując całe pieniądze dla siebie.

Analiza przeprowadzona przez Follow the Money wykazała, że ​​prawie jeden na pięciu unijnych prawodawców został przyłapany na niewłaściwym wykorzystywaniu pieniędzy dla asystentów – przy czym prawdziwa skala tej praktyki jest prawdopodobnie znacznie większa. Posłowie, którzy to robią, ryzykują: Prokuratura Europejska i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych dokonały w zeszłym roku kilku poważnych ujawnień takich praktyk, konfiskując gotówkę i stawiając zarzuty.

Dodatkowe prace europosłów

Poseł do Parlamentu Europejskiego może też wziąć lukratywną pracę dodatkową. Jest to całkowicie legalne, pod warunkiem, że nie zachodzi konflikt interesów. „Prawdopodobnie ujdzie ci to na sucho, jeśli oddzielisz ją od obowiązków związanych z stanowieniem prawa. Według analizy majowej Transparency International ponad jedna czwarta posłów do Parlamentu Europejskiego jako ustawodawcy wymieniła dochody z działalności wykraczającej poza wynagrodzenie z tego tytułu” – pisze Politico.

Dodaje, że to nie jest pełen obraz, ponieważ reformy wprowadzone po Katargate wymagają od posłów do Parlamentu Europejskiego podania szczegółów na temat pracy poza granicami kraju, ale nie wymagają zgłaszania niektórych stanowisk, za które płaci się mniej niż 5000 euro.

Przepisy określające, co stanowi konflikt interesów, są na tyle niejasne, że pozostawiają ogromną szarą strefę. „Pracujesz nad plikami dotyczącymi danych i technologii cyfrowych, ale zajmujesz się także doradztwem telekomunikacyjnym? Dobra! Pamiętaj tylko, aby nie angażować się w płatny lobbing zawodowy bezpośrednio powiązany z procesem decyzyjnym w UE” – podpowiada Politico.