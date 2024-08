Kolejne posiedzenie ma się odbyć pod koniec sierpnia. Tak, by PKW miała więcej czasu na analizę wszystkich dokumentów.

PiS szykuje swój plan w sprawie finansów

Jedną z postaci w centrum uwagi mediów jest Ryszard Kalisz, obecnie – od nowej kadencji – członek PKW. Kalisz w środę w trakcie konferencji prasowej po kolejnych godzinach obrad podkreślał, że debata trwa. – Na razie trwa ożywiona dyskusja. W decydującej części dotyczy oczywiście sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości, chociaż też podnoszone są głosy dotyczące innych partii – mówił Kalisz dziennikarzom.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Czy będą wcześniejsze wybory parlamentarne? W oczekiwaniu na werdykt PKW w sprawie rozliczeń finansowych partii politycznych lotem bumeranga przetoczyła się przez Warszawę plotka o przyspieszonych wyborach. Miałyby być na rękę Platformie Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi, którzy w przypadku sukcesu ich kandydata w wyborach prezydenckich mogliby przy ich okazji, i na fali sukcesu, próbować pozbyć się niewygodnych koalicjantów.

Jakie są nastroje w samym PiS? Z naszych rozmów wynika, że politycy partii Jarosława Kaczyńskiego szykują się na najgorszy z ich punktu widzenia rozwój wypadków. I tego, że jednym głosem PKW odrzuci sprawozdanie finansowe. Co wtedy? Z jednej strony PiS sugerował już zgłoszenie odwołania do Sądu Najwyższego. Z drugiej – rozwój projektu, w którym partia apelowałaby do swoich zwolenników o datki na jej rzecz. To właśnie jest plan B. Z naszych rozmów z politykami PiS wynika, że spodziewają się właśnie najgorszego dla nich rozwoju sytuacji. – Taki miał być ton dyskusji w ramach samej PKW w ostatnich godzinach – twierdzi jeden z naszych informatorów.

Do sprawy wielokrotnie odnosił się już w ostatnich dniach prezes PiS Jarosław Kaczyński, który mówił o potencjalnym „dniu próby” wokół decyzji PKW oraz o tym, że potencjalnie w Polsce odebranie finansowania PiS może być dowodem na to, że demokracji już nie będzie. – PiS mówi o końcu demokracji. To śmieszne – mówi nam w kuluarach Sejmu jeden z naszych rozmówców z KO. I sugeruje, że wspominana presja na PKW wcale się nie skończy w środę.