Joe Biden rezygnuje z kandydowania na prezydenta USA

Podkreślił, że sukces udało się osiągnąć wspólnie. "Wiem, że nic z tego nie udałoby się osiągnąć bez Was, Amerykanów. Razem pokonaliśmy pandemię zdarzającą się raz na sto lat i najgorszy kryzys gospodarczy od czasu Wielkiego Kryzysu. Chroniliśmy i zachowaliśmy naszą demokrację. Ożywiliśmy i wzmocniliśmy nasze sojusze na całym świecie" – wyliczał.

„Musimy pamiętać, że jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki”

„Pełnienie funkcji Waszego Prezydenta było dla mnie największym zaszczytem w życiu. I chociaż moim zamiarem było ubieganie się o reelekcję, uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju leży, abym ustąpił i skupił się wyłącznie na wypełnianiu moich obowiązków jako prezydenta przez pozostały okres mojej kadencji” – dodał.

Czytaj więcej Polityka Kamala Harris kandydatką na prezydenta USA? „Bidena trzeba zdjąć z boiska i wesprzeć” Po debacie Joe Bidena z Donaldem Trumpem w czołowych kręgach Demokratów dyskusje zaczęły już skupiać się nie na tym, kto go zastąpi, a na tym, kto będzie kandydatem na wiceprezydenta w kampanii Kamali Harris – informuje CNN.

Podkreślił, że najważniejsza jest jedność. „Wierzę dziś w to, co zawsze wierzyłem: że nie ma nic, czego Ameryka nie mogłaby zrobić – jeśli zrobimy to razem. Musimy tylko pamiętać, że jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki” – podsumował.

Kamala Harris kandydatką na prezydenta USA

Prezydent Joe Biden wsparł swoją zastępczynię Kamalę Harris. „Drodzy Demokraci, zdecydowałem się nie przyjmować nominacji i przez resztę mojej kadencji skoncentrować całą swoją energię na moich obowiązkach jako prezydenta. Moją pierwszą decyzją jako kandydata partii w 2020 r. był wybór Kamali Harris na wiceprezydenta. I to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam. Dziś chcę wyrazić moje pełne poparcie i akceptację dla Kamali, która będzie tegoroczną kandydatką naszej partii. Demokraci — czas się zjednoczyć i pokonać Trumpa. Zróbmy to” – napisał na platformie X.