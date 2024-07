Czy Kamala Harris nadaje się na prezydenta USA?

W lutym 1998 r. prokurator okręgowy San Francisco Terence Hallinan zatrudnił Kamelę Harris jako swoją zastępczynię. Harris wkrótce została także szefową wydziału karnego, prowadzącego dochodzenia dotyczące zabójstw, włamań, rabunków i napaści na tle seksualnym. Dwa lata później wiceprokurator Kamala Harris rozpoczęła burzliwą kampanię medialną przeciwko tzw. „Propozycji 21”. Był to projekt ustawy pozwalającej prokuratorom oskarżać młodocianych przed zwykłym sądem, a nie przed sądami dla nieletnich. Harris przegrała kampanię i weszła w otwarty konflikt z asystentem swojego szefa i autorem tego projektu Darrellem Salomonem.

Wkrótce straciła stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego i rozpoczęła pracę w ratuszu miasta San Francisco jako szefowa Wydziału ds. Rodziny i Dzieci. W tym obszarze doskonale się sprawdzała szczególnie w sprawach dotyczących obrony molestowanych i zaniedbanych dzieci.

„Najładniejsza prokurator generalna w kraju”

W 2002 roku Kamala Harris postanowiła spróbować swoich sił w wyborach na stanowisko prokuratora okręgowego San Francisco. Po długiej i brutalnej walce wyborczej ze swoim byłym szefem Terencem Hallinanem zdobyła poparcie 56 proc. wyborców i została pierwszą kolorową kobietą na tym stanowisku. Przez kolejne lata udowodniła, że jest nie tylko dobrym prawnikiem, ale także doskonałym organizatorem. Jej zdecydowany sprzeciw wobec stosowania kary śmierci oraz przeforsowanie w legislaturze programu poprawczego „Back on Track”, dopuszczającego pozawięzienną resocjalizację dla przestępców w wieku 18-30 lat, zwróciły uwagę mediów krajowych. Program „Back on Track” był tak skuteczny, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych rekomendował go jako modelowy przykład rozwiązywania problemów resocjalizacyjnych dla innych stanów i miast w USA. Pomysł Harris został zaadopotowany w Baltimore, Filadelfii i Atlancie.

Na fali popularności tego pomysłu Harris wygrała wybory na stanowisko prokuratora generalnego stanu Kalifornia w 2010 i 2014 roku.

Nie ma wątpliwości, że w tej roli doskonale się czuła. Lista jej zasług jako stanowego prokuratora generalnego jest długa. Jej kreatywność i zaangażowanie zwróciły uwagę kierownictwa Partii Demokratycznej. W czasie kolejnych wyborów na prokuratora generalnego Kalifornii w 2016 roku Kamala Harris poparł ją sam prezydent Barack Obama, który nie ukrywał swojego osobistego zainteresowania nie tylko jej kompetencjami zawodowymi. W 2013 roku oświadczył, że jest ona „najlepiej wyglądającym prokuratorem generalnym w kraju”. Za te słowa musiał wkrótce przeprosić, ponieważ środowiska feministyczne uznały je za seksistowskie.