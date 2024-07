Dziewięciu demokratów z Izby Reprezentantów i jeden senator publicznie za rezygnacją Joe Bidena

Pojawiły się też niedwuznaczne apele do prezydenta nawołujące do jego wycofania się z wyścigu do Białego Domu. – Tu nie chodzi tylko o wydłużenie jego prezydentury, ale o ochronę demokracji. Prezydent Biden nie powinien być kandydatem demokratów w tych wyborach prezydenckich – powiedział Earl Blumenauer, kongresman Partii Demokratycznej z Oregonu. Jest jednym z dziewięciu członków Izby Reprezentantów, którzy do środy wieczorem publicznie opowiedzieli się za rezygnacją Joe Bidena.

– Musi postawić nas na pierwszym miejscu, tak jak to robił wcześniej. Apeluję do prezydenta, by się wycofał – powiedział senator Peter Welch, demokrata z Vermont. To pierwszy senator tak otwarcie apelujący do prezydenta o wycofanie się z kampanii.

George Clooney: „To nie ten Joe Biden, którego znałem z 2020 roku”

Głośnym echem odbił się też artykuł aktora George’a Clooneya opublikowany w „New York Timesie”. – To druzgocące, co powiem, ale ten Joe Biden, z którym się spotkałem trzy tygodnie temu, to nie ten Joe Biden, którego znałem w 2010 r., ani nawet ten Joe Biden z 2020 r. Nie wygramy z nim w listopadzie – napisał aktor, znany ze wspierania demokratów, który w ubiegłym miesiącu zorganizował dla Bidena fundraiser z gwiazdami Hollywood i zebrał rekordowe jak na Partię Demokratyczną 30 milionów dolarów.

W jego imieniu sztab wyborczy Bidena wysyłał też SMS-y do wyborców zachęcające do poparcia prezydenta. Teraz apeluje o nowego kandydata demokratów na prezydenta. – To nie jest tylko moja opinia: to jest opinia każdego senatora i członka kongresu i gubernatora, z którym rozmawiałem prywatnie – pisze Clooney.

Joe Biden robi, co może, by pokazać, że jest w dobrej formie

Krajowy Komitet Partii Demokratycznej nie może podjąć żadnych kroków w kierunku zmiany kandydata w tych wyborach prezydenckich, dopóki Joe Biden sam nie zrezygnuje.

Jednak w liście do demokratycznych ustawodawców, jak i w komunikacji z wyborcami, prezydent Joe Biden entuzjastycznie zapewnia, że nie rezygnuje z kampanii o kolejną kadencję w Białym Domu. Robi, co może, aby udowodnić wyborcom, że nadal jest w pełni sił.