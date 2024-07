Nadszedł czas nudnych polityków? „Byle tylko nie zrobić tego zbyt dobrze”

Dodaje, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump cztery lata spędził na niszczeniu ustalonych norm, prowokowaniu sojuszników, łamaniu porozumień międzynarodowych i narażaniu się na impeachment. „Większość kraju jednoczyła się pod niewypowiedzianym hasłem kampanii Bidena 2020: Spraw, aby Biały Dom znów był nudny” – opisuje Politico.

Sprawując swój urząd, Biden w dużej mierze nadal postępował w sposób ostrożny, próbując ostudzić postrzeganie Waszyngtonu jako chaosu. „Jednak zespół prezydenta przekonał się, że prowadzenie kampanii w sposób nudny to jedno, a próby rządzenia w ten sposób to co innego” – komentuje portal.

Bycie stabilnym i normalnym w polityce nie jest ekscytujące

Problem w tym, że większość wyborców tego stylu nie popierała. Jeszcze zanim Biden stał się interesujący z powodu nieudanej debaty, jego wyniki w sondażach spadały, a sondaże przewidywały listopadową porażkę z politykiem Republikanów.

Jak pokazały sondaże, nawet tam, gdzie główne ustawy infrastrukturalne prezydenta Bidena odniosły sukces, wielu wyborców, którzy dostrzegli płynące z nich korzyści, nie wiedziało, że to on jest za nie odpowiedzialny. – Chcieliśmy, aby zmęczeni Amerykanie mniej myśleli o Białym Domu – powiedział jeden z byłych urzędników wyższego szczebla kampanii Bidena. – Ale czasami można się zastanawiać, czy nie wykonaliśmy zbyt dobrej roboty – dodał.