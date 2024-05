Dorota Łoboda: Rekonstrukcja rządu w rękach Donalda Tuska

Czytaj więcej Opinie Prawne Michał Bieniak: Co ma sędzia Szmydt do reformy wymiaru sprawiedliwości Ucieczka sędziego Szmydta na Białoruś wywołała wzajemne przekrzykiwania się polityków – kto sędziego nominował, a kto go awansował? Kto go bardziej hołubił, a kto mniej? Innymi słowy, kto – jak się zwykło to ostatnio kolokwialnie określać – jest „ruską onucą”.

- On był sprawdzany — tak twierdzi Prawo i Sprawiedliwość - natomiast jego wyjazd do Białorusi w czerwcu 2023 nie został nigdzie odnotowany. I nikt nie zainteresował się tym, po co on jeździ do Białorusi, więc bardzo źle, że tak się wydarzyło - dodaje Łoboda.

W przypadku rekonstrukcji rządu, wciąż czekamy na informacje ze strony Donalda Tuska. — Czekamy cierpliwie do czasu, aż pan premier Donald Tusk ogłosi nowe nazwiska. To co wiemy w tym momencie to to, że ministrowie, którzy kandydują do europarlamentu będą mieli swoich następców i ruszą w pełni angażować się w kampanię. Natomiast resorty zostaną powierzone nowym osobom. Czy rekonstrukcja będzie głębsza to wszystko jest w rękach Donalda Tuska. Już jutro będziemy mogli dowiedzieć się, jak będzie wyglądał nowy rząd — mówi Łoboda.