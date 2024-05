Europejska ofensywa Donalda Tuska

Wspólne wystąpienie Donalda Tuska i Ursuli von der Leyen

Trudno też o bardziej czytelne przesłanie niż to, które rząd wysłał we wtorek z Katowic. Nie tylko odbyło się wyjazdowe posiedzenie w stolicy regionu, ale też przede wszystkim w Katowicach wystąpił zarówno Tusk, jak i szefowa KE Ursula von der Leyen. Tusk bardzo mocno wiązał kwestie europejskie ze sprawami bezpieczeństwa. – Polska jest dzisiaj liderem w sprawach, które dotyczą przyszłości Europy, począwszy od bezpieczeństwa, a skończywszy na podejściu do instytucji i procedur europejskich – podkreślał we wtorek w Katowicach lider Platformy. To wszystko ma jednoznaczny wydźwięk: pokazanie, że Polska dziś gra w europejskiej pierwszej lidze, a (w domyśle) głos na KO jest również głosem wzmacniającym to podejście. O tym, że Polska „wraca” jako lider Europy mówiła też w swoim wystąpieniu szefowa Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej Polityka Wybory do PE: Krótka kampania, ale wysoka stawka i liczne pojedynki Partie w eurowyborach stawiają na sprawdzonych polityków. To gwarancja ciekawych starć na listach i w ramach samych list. W PiS i nie tylko były układane tak, by zmaksymalizować wynik.

To wszystko to nic innego jak część europejskiej ofensywy szefa rządu. Donald Tusk chce pokazać nie tylko, że stawką w eurowyborach jest bezpieczeństwo Polski. Ale też – wracając do hasła PO sprzed dziesięciu lat – że od tych wyborów będzie zależało, czy Polska będzie silna w bezpiecznej Europie. Wtedy się udało, a hasło i kampania PO przekonały Polaków. Teraz oczywiście minęła cała epoka, w tym osiem lat rządów PiS, Tusk został szefem RE, a później wrócił do Polski, świat ogarnęła pandemia Covid-19, wybuchła też pełnoskalowa wojna za wschodnią granicą. Ale Tusk ewidentnie uznaje, że przesłanie o bezpieczeństwie i sile Polski może i w tych warunkach się sprawdzić – a być może jest nawet bardziej aktualne niż kiedyś.