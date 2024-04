National Conservatism w Brukseli. Czy były podstawy do odwołania konferencji?

Czy rzeczywiście można było obawiać się imprezy z Morawieckim? Prof. Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej, mówi, że rozumie sprzeciw władz miasta. – Wielu spośród mówców zapowiadanych na konferencji kojarzonych jest ze środowiskami skrajnie prawicowymi i wyrażającymi sympatię dla Putina. Czołową rolę odgrywa tu Frank Furedi, przez wiele lat guru brytyjskich komunistów, który w ostatnich latach zwrócił się ku radykalnej prawicy i został szefem brukselskiego biura Mathias Corvinus Collegium, organizacji finansowanej przez rząd Orbána. W kontekście belgijskim uwagę zwraca na pewno nazwisko Toma Vandendriessche ze skrajnie prawicowego Vlaams Belang, partii będącej spadkobiercą Vlaams Blok, zdelegalizowanego w 2004 roku za propagandę rasistowską – wylicza.

Czytaj więcej Polityka Wielki powrót Jacka Kurskiego blokowany przez ambitnego Mateusza Morawieckiego Były prezes TVP wraca do partyjnej polityki, ma dostać miejsce na liście PiS w wyborach europejskich za Danielem Obajtkiem. Ale nie wszystkim w partii to się podoba. Przed zamknięciem list wyborczych trwa w PiS walka buldogów pod dywanem.

Zdaniem prof. Ryszarda Legutki nie było podstaw do odwołania konferencji. – Głównym powodem jest to, co jest typowe w całym świecie zachodnim. Konserwatywne imprezy mają kłopoty tylko dlatego, że są konserwatywne. Samorządy i korporacje mają usta pełne zachwytów nad wolnością słowa, a kończy się to szalejącą cenzurą – uzasadnia.

Organizatorzy NatCon poinformowali w internecie, że konferencja odbędzie się, tyle że w innym miejscu w Brukseli. Szczegółów nie podali.