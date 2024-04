Wielki powrót Jacka Kurskiego blokowany przez ambitnego Mateusza Morawieckiego

Wieczór wyborczy PiS. Ogłoszenie wstępnych wyników wyborów samorządowych. Na scenie stoi uradowany Jarosław Kaczyński ogłaszający kolejne zwycięstwo partii, wokół niego najbliżsi współpracownicy z Mariuszem Błaszczakiem i Joachimem Brudzińskim na czele. Ale uwagę wszystkich przykuła postać za prezesem PiS, rozczochrana, uśmiechnięta, skrywająca się za dodającymi powagi okularami – to Jacek Kurski, były prezes TVP i zastępca dyrektora wykonawczego polsko-szwajcarskiej konstytuanty w Banku Światowym, który z polityki nigdy nie wyszedł ani ona z niego. Tym bardziej tej partyjnej, po stronie PiS.

Kurski blisko prezesa PiS, Morawiecki daleko. Brak Czarnka

Widok Kurskiego był jednak o tyle zaskakujący w pobliżu Kaczyńskiego, że dalej prezesa stały inne poważne figury partyjne. Mateusz Morawiecki stał z boku, w ogóle niewidoczny podczas triumfalnego przemówienia lidera partii. Widać było go dopiero na szerszym planie. Z naszych informacji wynika, że na scenie pojawił się wcześniej, żeby zająć reprezentatywne miejsce obok Kaczyńskiego, ale został odsunięty.

Kurski chciałby zostać szefem kampanii PiS do Parlamentu Europejskiego, ale nie ma na to szans

Kurski z kolei wskoczył na scenę w ostatniej chwili i stanął tak, żeby widziała go cała Polska jako jednego z „architektów sukcesu PiS”. – Cały Kura – mówią „Rzeczpospolitej” politycy PiS. Inni przedstawiciele partii dodają, że Kurski ma duże ambicje polityczne. – Musi wrócić do PiS i polityki partyjnej, bo w Polsce Tuska nie dostanie poważnej i dobrze płatnej posady – tłumaczy nam ambicje byłego prezesa TVP jeden z byłych rzeczników partii. Dodaje też, że Kurski chciałby zostać szefem kampanii PiS do Parlamentu Europejskiego, ale nie ma na to szans, bo „mimo że prezes ma do niego słabość i pozwoli mu kandydować, to nie jest pewien jego przewidywalności, a wręcz jest pewien jego nieprzewidywalności politycznej”.

Szefem kampanii europejskiej PiS zostanie Piotr Milowański

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Piotr Milowański, sekretarz generalny PiS, który był szefem sztabu wyborczego partii podczas wyborów samorządowych, będzie również odpowiadał za wybory europejskie.