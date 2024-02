Awantura przed Sejmem. Szymon Hołownia zabrał głos

W środę rano przed Sejmem zgromadziła się grupa posłów PiS. Obecni byli m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, były szef MON Mariusz Błaszczak, były minister aktywów państwowych Jacek Sasin czy była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Do zgromadzonych dołączyli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, politycy PiS, których mandaty zostały wygaszone po skazaniu ich prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności przez sąd okręgowy w Warszawie w związku z ich udziałem w tzw. aferze gruntowej.

Przed wejściem do Sejmu grupę zatrzymała Straż Marszałkowska. Przed budynkiem doszło do szarpaniny między m.in. Wąsikiem a funkcjonariuszami. Straż Marszałkowska domagała się okazania legitymacji poselskich przez próbujących wejść do Sejmu.

- My chcemy, aby władza przestrzegała prawa - mówił przed wejściem do Sejmu Kaczyński. - Chcieliśmy tylko pokazać, że władza działa w sposób całkowicie bezprawny - dodał. Kaczyński mówił też, że to "banda przerażona Pegasusem" uniemożliwia wejście Kamińskiemu i Wąsikowi do budynku Sejmu.