Na uwagę, że do więzienia trafia się za popełnienie przestępstwa, Kamiński odparł, że on trafi do niego "za wierność pewnym zasadom, za przywiązanie do państwa polskiego".

Wszystkie te zarzuty dotyczące jakoby działań nielegalnych, nielegalnych podsłuchów, wyłudzania zgód od sądu i prokuratury, w oparciu o nieprawdziwe informacje, wszystkie te zarzuty nie istnieją Mariusz Kamiński, były szef MSWiA

- Mało kto wie za co zostałem skazany w ostatnim procesie, który mi wytoczono. Wszystkie te tony zarzutów, które swego czasu zostały przez pana Łączewskiego ogłoszone, padły. Tylko dwa zarzuty są wobec mnie i moich współpracowników sformułowane. Pierwszy dotyczy tego, że funkcjonariusz działający pod przykryciem, używający imienia Andrzej Sosnowski, nagrał w dwóch pokojach hotelowych swoje rozmowy z podejrzanym, co sąd uznał za nielegalne, a drugi dotyczy tego, jakoby CBA nie mogło samodzielnie produkować dokumentów legalizacyjnych i maskujących operację przeprowadzane zgodnie z prawem, za zgodą prokuratory, operację kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej. Sąd zrobił aluzję, że gdyby ABW takie dokumenty wyprodukowało, wówczas wszystko byłoby w porządku — mówił Kamiński. W przypadku pierwszego zarzutu Kamiński mówił, że nie byłoby go, gdyby funkcjonariusz nagrał rozmowę nie w pokoju hotelowym lecz „na ławce w parku”.

- Wszystkie te zarzuty dotyczące jakoby działań nielegalnych, nielegalnych podsłuchów, wyłudzania zgód od sądu i prokuratury, w oparciu o nieprawdziwe informacje, wszystkie te zarzuty nie istnieją - dodał.



Mariusz Kamiński: Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem, sąd nie miał prawa

Kamiński nie zgodził się też ze zdaniem, że został skazany prawomocnym wyrokiem.



- Sąd Okręgowy w Warszawie nie miał prawa podejmować tej sprawy. To są decyzje prezydenta, dotyczące abolicji indywidualnej, które zapadły w 2015 — stwierdził.