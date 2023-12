Złoty spadochron dla zięcia Stanisława Piotrowicza. Piotr Rycerski trafił do NBP

NBP milczy, Piotr Rycerski rozmawiać nie chce

Narodowy Bank Polski nie odpowiedział na pytania „Rz” o zatrudnienie Piotra Rycerskiego. On sam nie chciał z nami rozmawiać. - To są sprawy dotyczące banku i tylko on może odpowiedzieć na te pytania. Ja nie jestem upoważniony by o tym rozmawiać - odpowiedział nam kiedy pytaliśmy o jego pracę w NBP.