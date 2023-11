Jachira o zakazie handlu w niedzielę: Księża chcą, by wierni przyszli do ich zakładu

Klaudia Jachira: Garstka samotnych mężczyzn chce decydować o tym, jak 38 mln obywateli ma spędzać weekend

- Natomiast, Wysoka Izbo, najwyższa pora, by o tym czy pracować, albo iść do sklepu w niedzielę decydowali sami ludzie, a nie Sejm. Pora, by laicki kraj, także w tej sprawie przestał słuchać księży, którzy jako jedyni chcą pracować w niedzielę i dlatego pragną zakazać swoim wiernym pracy, aby ci, z braku lepszego zajęcia, przyszli do ich zakładu usługowego. A w świeckim państwie to rynek, potrzeby konsumentów i autonomiczne decyzje pracowników o tym, czy chcą w niedzielę więcej zarobić, powinny decydować o tym, kiedy sklepy będą otwarte



- Nie może być tak, że 23 tys, pracowników jednej korporacji, ta garstka samotnych mężczyzn, miała decydować o tym jak 38 mln obywatelek i obywateli ma spędzać weekend - zakończyła.