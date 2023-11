„To służby konsularne a nie PAIH odpowiadają za procedurę wizową i to one mogą odpowiedzieć na pytanie dotyczące ilości osób przebywających w naszym kraju na podstawie wiz PBH. Łącznie poprzez PAIH od początku istnienia programu firmy zgłosiły do relokacji ponad 83 tysiące osób” – odpowiada nam na pytania Marcin Graczyk, rzecznik Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Listy osób do programu PBH z Agencji są przekazywane są do MSZ i weryfikacji w ABW.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii tłumaczy, że program PBH „ułatwia aplikowanie o wizę freelancerom i specjalistom od start-upów”, a z 2403 obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy otrzymali specjalne wizy do Polski, „ponad połowę z nich stanowiły kobiety i dzieci”, a „wśród przyjeżdżających do Polski znalazły się osoby uciekające przed reżimem Putina”. Resort zapewnia nas, że „po agresji Rosji na Ukrainę Polska Agencja Inwestycji i Handlu – operator programu – zwiększyła zakres informacji zbieranych w trakcie aplikacji. Informacje te są niezwłocznie przekazywane do ABW”.

Znika 80 tys. informatyków

Tyle tylko, że jak sprawdziła „Rzeczpospolita”, faktycznej relokacji do Polski specjalistów IT podjął się zaledwie co siódmy cudzoziemiec, który otrzymał specjalną wizę. Informacje te otrzymaliśmy od Komendy Głównej Straży Granicznej. W 2020 r. na wizy PBH wjechało do Polski 1114 cudzoziemców, w 2021 r. już blisko 6,6 tys. osób, w 2022 r. 3380 osób, a w tym roku – 2214 cudzoziemców. W sumie – 13,5 tys. osób.

Co się stało z cudzoziemcami, którym wydaliśmy ponad 80 tys. wiz? Takiej wiedzy nie mają organizatorzy programu.

– Ze ścieżki biznesowej programu PBH skorzystali m.in. najwięksi zagraniczni inwestorzy w Polsce, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Hiszpanii. Ścieżka biznesowa „PBH” nie dotyczy firm z kapitałem rosyjskim, które są wykluczone z tego programu – odpowiada nam Marcin Graczyk z PAIH.

Program jest korzystny dla firm – gwarantuje m.in. ulgi na prace badawczo-rozwojowe, które pozwalają na dwukrotne odliczenie 100 proc. wydatków, w tym na wynagrodzenie i składki na ZUS.