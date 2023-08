Michał Kolanko: PO tańczy z Lewicą i nie tylko

Rozpoczęcie kampanii wyborczej przyniosło rozstrzygnięcie przynajmniej jednej kwestii w ramach opozycji. A mianowicie tego, w jakim formacie ona wystartuje. Po miesiącach jałowej dyskusji okazuje się, że sejmowa opozycja pójdzie do wyborów w trzech blokach – KO, Lewica i Trzecia Droga, czyli sojusz PSL i Polski 2050.

Rozstrzyga się też inna kwestia i jeden z wątków dyskusji politycznej z ostatnich kilkunastu miesięcy: to, jak PO będzie podchodzić do swoich rywali w ramach opozycji, zwłaszcza jeśli chodzi o transfery w ostatniej chwili na listy wyborcze. Te już wkrótce będą zamknięte. Konkretniej: w ostatnich miesiącach wielokrotnie można było usłyszeć, że Koalicja Obywatelska w ostatniej fazie kampanii spróbuje na różne sposoby mocno sięgnąć po wyborców Lewicy, również poprzez transfery na swoje listy wyborcze.

Kto na listach PO?

PO postanowiła szybko zamknąć temat list, tak aby ułatwić swoim kandydatom i kandydatkom pracę w okręgach wyborczych. Listy mają być zatwierdzone już w trakcie posiedzenia Rady Krajowej w środę, 16 sierpnia.

I co się okazuje? Oficjalnie wiemy już, że na listach KO znajdzie się Andrzej Rozenek, który w 2019 roku dostał się do Sejmu z list Lewicy. Nie jest wykluczone, że na listach Koalicji Obywatelskiej będzie też Karolina Pawliczak, która w czerwcu 2023 roku odeszła z Lewicy. Sejmowe kuluary mówią też o starcie z list KO Hanny Gill-Piątek, która wcześniej była w Polsce 2050, a jeszcze wcześniej w Lewicy. I to w zasadzie wszystkie znane do tej pory oficjalnie i mocno nieoficjalnie nazwiska. Chyba że Donald Tusk ukrywa jeszcze asa w rękawie, którym zaskoczy opinię publiczną na ostatnim etapie.