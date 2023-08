Politycy PO oficjalnie deklarowali w ubiegłym tygodniu - gdy rejestrowano komitet wyborczy Koalicji Obywatelskiej - że chcą szybko zamknąć sprawę list wyborczych. We wtorek 15 sierpnia po południu o listach i miejscach na listach mają rozmawiać politycy z Zarządu PO, a w środę rano odbędzie się Rada Krajowa PO. W czwartek 17 sierpnia - co ujawnił w ubiegłym tygodniu Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy - ma zostać zaprezentowany Pakt Senacki 2023. To kalendarz polityczny nadchodzących dni po stronie opozycji. Jeszcze w tym tygodniu o listach ma też rozmawiać zarząd Nowej Lewicy.

Reklama

Co z listami KO? Z naszych rozmów wynika, że możliwe są liczne roszady, jeśli chodzi o miejsca - zwłaszcza jedynki. - Celem jest oczywiście maksymalizacja poparcia - mówi jeden z naszych rozmówców. Spodziewane są też powroty np. w wyborach do Sejmu ma wystartować obecny europoseł, Bartosz Arłukowicz. Na listach będą też politycy, którzy dostali się do Sejmu z list Lewicy w 2019 roku, jak Andrzej Rozenek.

PiS również intensywnie opracowuje swoje listy. Ale nie ma obecnie pewnych informacji, kiedy zostaną zatwierdzone. W dniach 16-17 sierpnia zbiera się Sejm, niewykluczone, że w sierpniu odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie. I dopiero później Nowogrodzka ostatecznie zatwierdzi listy wyborcze, które będą też obejmować obecnych koalicjantów PiS, jak Suwerenną Polskę czy stowarzyszenie OdNowa Marcina Ociepy.