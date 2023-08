Jacek Nizinkiewicz: Czy PO pamięta, dlaczego przegrała wybory w 2015 roku?

Czy o taki dzień referendalny walczył Paweł Kukiz?

Za rządów PiS również prywatyzowano, jak również za czasów poprzedników, które obecni politycy PiS drzewiej wspierali. Obnażenie tego nie jest trudne. Podobnie jak pokazanie, jak nieszczelny jest mur na granicy z Białorusią i, że za rządów PiS przyjęto do Polski, i słusznie, rekordową liczbę uchodźców. Partia Kaczyńskiego potraktowała też przedmiotowo referendum i ośmieszyła inicjatywę, za którą tak gardłował współpracownik PiS Paweł Kukiz.

Zbałamucić Polaków

Referendum stało się maczugą wyborczą PiS na Tuska i opozycję. Trudno sobie wyobrazić, żeby było ważne, jeśli Polacy przy urnach nie będą chcieli wziąć w nim udziału. To partyjna gra inżynierów kampanijnych władzy. Ale swoje zadanie spełnia. Nie ma ważniejszego tematu w dyskusji niż referendum, mimo że to temat wykreowany ad hoc i jego celem jest zbałamucenie społeczeństwa. Czy społeczeństwo da się zbałamucić PiS, to już inna sprawa. Pytanie, czy opozycja będzie potrafiła rozbroić temat i narzucić inne tematy kampanii. Samo nawoływanie do zbojkotowania referendum może okazać się nieskuteczne, bo wciąż polityka będzie się kręcić wokół tematu narzucanego przez PiS. A nie ma nic bardziej kłamliwego, niż sprowadzenie wyboru Polaków 15 października do pytań referendalnych PiS.

Do wyborów zostało tylko 60 dni. PiS wie jak wygrywać wybory. Pytanie, czy obecne partie opozycyjne jeszcze pamięta, jak to się robi?