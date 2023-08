Były premier Pakistanu Imran Khan skazany na trzy lata więzienia

Mobilne opłaty za austostrady dokładają się do cyfrowego wykluczena seniorów

e-Toll to system służący do poboru opłat za przejazd po części autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, zastąpił on tzw. bramki, czyli fizyczne punkty poboru opłat. Obecnie płatności można dokonać aplikację mobilną lokalizatorów fabrycznie zamontowanych w pojazdach (ZSL) lub urządzeń pokładowych (OBU).