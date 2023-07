Sondaż: Z kim Konfederacja powinna wejść w koalicję po wyborach? PiS i PO ze zbliżonymi wynikami

Współrządzenie z Konfederacją wyklucza natomiast co najmniej część obecnej opozycji. - Nie będziemy tworzyć rządu ze skrajną prawicą - zadeklarował Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. - Konfederacja to nie jest mniejsze zło, to jest większe zło. To są talibowie, którzy chcą ograniczać prawa kobiet, którzy nie cierpią kobiet. Chcą nasze siostry, nasze dziewczyny wsadzać do więzienia za przerywanie ciąży. Konfederacja to są skrajni nacjonaliści, to są ludzie z pomysłami gospodarczymi rodem z XIX wieku – mówił w Radiu ZET.

A czy zdaniem Polaków Konfederacja powinna wchodzić po wyborach w jakąś koalicję? O to zapytaliśmy w sondażu, przygotowanym przez SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Na pytanie "Z kim Konfederacja powinna wejść do koalicji rządowej po wyborach" 17,5 proc. ankietowanych odpowiedziało, że powinna to być koalicja z PiS oraz mniejszymi partiami Zjednoczonej Prawicy. Z kolei 16,3 proc. respondentów wskazało, że powinna to być koalicja z obecnymi partiami opozycyjnymi.

Sondaż: Konfederacja w koalicji? Polacy niechętni

Jednak największa grupa pytanych, 45,9 proc., oceniła, że Konfederacja nie powinna się wiązać jakąkolwiek koalicją. Co piąty badany nie miał w tej sprawie zdania.