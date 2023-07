Krzysztof Bosak z Konfederacji: Posłowie PiS, PO, PSL i Lewicy zasługują na karę

Bosak: Rządowi nie uda się uwieść wyborców Konfederacji

- Wszyscy słuchają Polaków, natomiast w mojej ocenie jedynie my trafnie odczytujemy oczekiwania Polaków, dlatego, że PiS i Platforma wydają mnóstwo pieniędzy na badanie opinii publicznej, tylko później niekoniecznie robią to, co z tych badań wynika - powiedział w Radiu Zet szef sejmowego koła Konfederacji.

- Na przykład Polacy chcieliby niskich i prostych podatków, tego co proponuje Konfederacja. PiS zrobił coś wprost przeciwnego, mam na myśli antyreformę tego tzw. Polskiego Ładu i w tej chwili dopiero w rządzie na ostatnią chwilę kombinują, jak tutaj zrobić coś, czym mogliby jeszcze uwodzić naszych wyborców, wyborców Konfederacji. Nie uda się, za późno - zaznaczył.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Poparcie dla Konfederacji dalej rośnie. KO stoi w miejscu Najmocniej w ciągu ostatniego miesiąca wzrosło poparcie Konfederacji, a najbardziej spadło Lewicy - wynika z sondażu, przeprowadzonego przez IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu i Polsat News.

Listy wyborcze Konfederacji

Krzysztof Bosak odniósł się też do sprawy list wyborczych Konfederacji. Mówił, że na listach tych znajdą się także działacze, którzy w przeszłości kandydowali z innych list. - Będą na naszych listach ludzie, którzy rozczarowali się i PiS-em, i Platformą, dlatego że Konfederacja to jest prawdziwa alternatywa dla tych partii politycznych, które dryfują w polskiej polityce, nie mają Polakom zbyt wiele do zaproponowania poza wielkim wzajemnym sporem - powiedział.

- Zdolne kadry ze średniego pokolenia, ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, odchodzą od tych partii i niektórzy z nich, którzy działali z nami przez wiele lat, będą na naszych listach. My ich wprowadzimy do Sejmu po to, żeby wypchnąć stamtąd jak najwięcej posłów PiS-u, Platformy, PSL i Lewicy, bo oni zasługują na karę za to, jak traktują wyborców - oświadczył szef koła Konfederacji.