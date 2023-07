Syn prezesa NIK Jakub Banaś kandydatem Konfederacji. Mentzen: Chcemy rozliczyć PiS

Konfederacja: Chcemy rozliczyć PiS

- Chciałbym, żeby na tej konferencji wybrzmiał bardzo ważny i wyraźny komunikat, który już wielokrotnie powtarzałem, ale niestety potem prasa, telewizja nie potrafiły tego prostego komunikatu zrozumieć: my nie idziemy do tych wyborów po to, żeby się z PiS-em układać. My nie chcemy żadnych targów z PiS-em, my chcemy PiS rozliczyć. Chcemy, żeby te najgorsze w historii III RP rządy się jak najszybciej zakończyły - oświadczył Sławomir Mentzen.

Lider Nowej Nadziei krytykował to, że politycy Konfederacji nie są zapraszani do TVP. - Chcemy, żeby nie było więcej telewizji publicznej, która zachowuje się jak gazetka partyjna i od dłuższego czasu udaje, że my w ogóle nie istniejemy; mamy zero godzin czasu antenowego w TVP kiedy PiS m ok. stu godzin w tym samym okresie - powiedział.

Dlaczego Jakub Banaś startuje do Sejmu z listy Konfederacji?

- Nie chcemy, żeby spółki Skarbu Państwa były traktowane jak prywatny folwark partii rządzącej - kontynuował Sławomir Mentzen. Dodał, że spółki Skarbu Państwa "w tym momencie przez cztery lata przekazały prawie 700 mln zł do swoich fundacji". - Te pieniądze dalej nie są kontrolowane. Nikt nie może się doprosić o rozliczenia tych fundacji. Tak dalej być nie może i po to właśnie mamy też na listach Jakuba Banasia, żeby rozszerzyć uprawnienia NIK-u, żeby przypilnować niezależności NIK-u, żeby nadać NIK-owi uprawnienia prokuratorskie, żeby ścigać każdego pisowca, który kradnie publiczne pieniądze - oświadczył współlider Konfederacji.

Sławomir Mentzen: Konfederacja nie chce koalicji z PiS

Sławomir Mentzen pytał też o, jak mówił, prawie miliard złotych, "które spółki Skarbu Państwa" w ciągu ostatnich czterech lat przekazały na reklamę i marketing. - Czemu wybrane tylko telewizje, gazety dostają te pieniądze i czy przypadkiem potem nie są zobowiązane do specyficznego relacjonowania rzeczywistości. Dowiemy się, na co poszła każda złotówka. My to rozliczymy - zadeklarował.

- Nie jesteśmy zainteresowani żadną koalicją z PiS-em. Nie będą nas przekupywać, nie będą nas zastraszać, nie idziemy w ogóle w tym kierunku. Idziemy do wyborów po to, żeby zakończyć rządy PiS-u, a nie żeby je przedłużać - oświadczył Sławomir Mentzen.