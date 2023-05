Śledztwa ws. wpływów rosyjskich: na Zachodzie jest inaczej

Mylące jest też porównanie z François Fillonem, choć podobnie jak Donald Tusk był on przez wiele lat (2007–2012) premierem. A to dlatego, że ze względu na ogromną aferę korupcyjną kandydat Republikanów już w 2017 r. został odsunięty od życia publicznego i staje wobec zarzutów karnych w toku normalnego procesu sądowego. Nie ma przed nim żadnych perspektyw politycznych. Już po odejściu z funkcji państwowych Fillon wszedł do rady nadzorczej powiązanych z Kremlem spółek – Sibur i Zarubjeżbank. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, oświadczył, że Zachód popełnił błąd, nie uwzględniając racji Rosji. Trzy dni później zrezygnował jednak z pracy dla Rosjan. Ale znowu: nawet, jeśli na jaw wyjdą nowe fakty w sprawie powiązań Fillona z Moskwą, komisja parlamentarna nie ma żadnych uprawnień, aby w jakikolwiek sposób go za to ukarać. To zadanie dla niezawisłego sądu.

Przesłuchania w sprawie powiązań i wpływów rosyjskich prowadzi też specjalna komisja Parlamentu Europejskiego. Dotyczą po kolei wszystkich krajów Unii. Status tego ciała jeszcze bardziej odbiega jednak od tego, który powołuje lex Tusk. Samodzielnie europarlament nie ma bowiem uprawnień przynależnych parlamentowi narodowemu, w szczególności powoływania i odwoływania unijnej egzekutywy. Dzieli go z Radą UE, gdzie reprezentowane są rządy „27”.

Informacyjny charakter mają też prace prowadzone w tym obszarze przez Kongres USA. W przeszłości specjalna komisja pod nadzorem Roberta Muellera badała mechanizmy ingerencji Kremla w wybory w USA. Opublikowała w tej sprawie specjalny raport. Miał on co najwyżej charakter pomocniczy dla niezależnego śledztwa prokuratury. W Niemczech podobne prace, w szczególności w sprawie okoliczności decyzji o inicjowaniu projektu Nord Stream 2, podjęły regionalne władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego.