- To brzmi jak komunikat o sytuacji na drogach i ostrzeżenie dla kierowców, żeby uważali jadąc, zwłaszcza przez las, ale tu nie mamy do czynienia z ruchem drogowym, tylko z rakietą i z obroną przeciwlotniczą, która nie może być wrażliwa na warunki pogodowe - skomentował Leszek Miller.

Czytaj więcej Wojsko Gen. Skrzypczak: Będzie więcej rakiet, które urywają się spod kontroli. Nasz system jest niegotowy Rakieta, która spadła w Zamościu pod Bydgoszczą była rakietą, która się urwała spod kontroli. Fakt, że przeleciała nad Polską świadczy o tym, że nasz system jest niegotowy do zwalczania rakiet - ocenił w Polsat News były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak.

Miller: Prezydent wiedział o rakiecie

Były premier powiedział też, że nie wierzy, by informacja o tym, że rosyjska rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną i spadła w okolicach Bydgoszczy dotarła do prezydenta Andrzeja Dudy dopiero w kwietniu 2023 r. - Ta informacja dotarła natychmiast, nie tylko do prezydenta, ale także do premiera, do prezesa (PiS Jarosława - red.) Kaczyńskiego - do wszystkich, którzy dzisiaj w Polsce mają wpływ na podejmowanie decyzji - dodał europoseł.

- Podjęto decyzję, żeby ten fakt ukryć i czekać na jakieś szczęśliwe rozwiązanie. Przez cztery miesiące to działało, ale potem trafiła się amazonka, która konno przemierzając leśne ostępy trafiła na tę rakietę no i sprawa się, jak to się mówi, rypła - mówił w Radiu Zet Miller odnosząc się do faktu, że rakietę w lesie w pobliżu miejscowości Zamość pod Bydgoszczą znalazła kobieta, która udała się na przejażdżkę konną.

- Więc to, co ja mogę doradzić panu (ministrowi obrony narodowej Mariuszowi - red.) Błaszczakowi to to, żeby zlikwidował wszystkie punkty wypasu koni i wypożyczania koni, to wtedy będzie miał jeden kłopot mniej. Mniej stajni tym większe bezpieczeństwo dla Polski - podsumował Miller.