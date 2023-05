Gen. Skrzypczak: Będzie więcej rakiet, które urywają się spod kontroli. Nasz system jest niegotowy

Dwie minuty na wydanie rozkazu "zniszczyć cel"

Generał zgodził się z opinią, że rakieta mogła uderzyć w dowolne miejsce w Polsce. Stwierdził, że pocisk mógł uderzyć zarówno w gazoport nad Bałtykiem, jak i w zakłady chemiczne w Bydgoszczy, w których "produkuje się proch dla polskiej armii". Były dowódca Wojsk Lądowych ocenił, że to, iż rakieta przeleciała nad Polską aż do Zamościa pod Bydgoszczą świadczy "o tym, że system jest niegotowy do tego, żeby reagować zwalczaniem rakiet".

Skrzypczak zaznaczył, że za wschodnią granicą Polski trwa wojna. - Uderzeń jest dużo więcej niż do tej pory, ich liczba będzie rosła, liczba rakiet, które urywają się spod kontroli też będzie rosła. Nie tylko my tego doświadczaliśmy, ale doświadczała tego Mołdawia i Litwa, zatem trzeba być do tego przygotowanym - mówił.

W rozmowie z Polsat News gen. Skrzypczak przekonywał, że powinno nastąpić "nasycenie" terenu wzdłuż granicy Polski "środkami obrony przeciwlotniczej zdolnymi do zwalczania tego typu rakiet, bo takie rakiety będą w naszą przestrzeń wlatywały". - Musimy móc reagować - podkreślił.

Zdaniem Skrzypczaka, ponieważ na wydanie decyzji o odpaleniu pocisku zwalczającego nadlatującą rakietę jest "bardzo krótki czas, ok. kilku minut", to powinien decydować "maksymalnie" dowódca dywizjonu i to on, a nie "Warszawa", ma wydać komendę "ognia".

- Niemiecki dowódca dywizjonu patriotów, który stał koło Rzeszowa, mówił mediom, że on ma dwie minuty od powzięcia informacji, że leci cel do wydania rozkazu "zniszczyć cel" - podkreślił generał.