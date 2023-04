Donos do władz PiS na prezesa TVP. Jarosław Olechowski zaprzecza, że to on jest autorem

Do tej pory sprawdzało się to doskonale i przynosiło wyniki. Dowodem jest np. najnowszy sondaż CBOS, z którego wynika, że 51 proc. Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość wygra jesienne wybory parlamentarne, oraz badanie Social Changes, w którym Prawo i Sprawiedliwość ma 39 proc. poparcia, zwiększa przewagę nad Koalicją Obywatelską do 11 punktów i notuje najlepszy wynik od grudnia 2022 r. W dużej mierze to efekt skutecznej pracy TAI i sprawnego narracyjnego oraz medialnego zarządzania kolejnymi pojawiającymi się kryzysami.

To wszystko można stracić przez głupie, szkolne błędy. Niestety już docierają do mnie sygnały, że dziennikarze odebrali piątkowe wystąpienie prezesa Matyszkowicza jako zapowiedz "odwilży i złagodzenia linii Wiadomości". Faktycznie już wczoraj miałem problem, żeby wyegzekwować posłuszeństwo w zespole, co wcześniej nie miało miejsca.

To kolejne działanie prezesa Matyszkowicza demotywujące Zespół TAI. Wcześniej szok wywołał sposób, w jaki Matyszkowicz odwołał dyrektora TVP Kielce Przemysława Predygiera — bezpośrednio po świątecznym spotkaniu wielkanocnym.

Predygier został zaproszony na okolicznościowe spotkanie, przywiózł nawet worek prezentów, które rozdawał już po zdymisjonowaniu. Prezes ma prawo w każdej chwili zmienić każdego ze swoich podwładnych, ale nie powinien publicznie poniżać ludzi — szczególnie tych, którzy awansowali już w czasach Dobrej Zmiany, bo to fatalny sygnał dla wszystkich pozostałych.

Tym bardziej że Predygier stracił stanowisko po 7 latach tylko z powodu wewnętrznych konfliktów w świętokrzyskim PiS. Do dziennikarzy poszedł sygnał — zresztą kolejny już za prezesury Matyszkowicza — że każdego w każdej chwili można wyrzucić jak psa. Pół roku przed wyborami to nie głupota, to zbrodnia demotywująca ludzi, którzy szczególnie teraz nie powinni mieć żadnych dylematów i przeć do zwycięstwa.