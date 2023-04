Czarnek: Trzeba zastąpić Kartę Nauczyciela nowoczesnym aktem prawnym. Jeszcze lepszym

Czarnek likwidację Karty Nauczyciela zapowiedział w czwartek, gdy z mównicy sejmowej bronił swoich dokonań w czasie dyskusji nad wnioskiem o wotum nieufności dla niego. Według jego słów Karta miałaby zostać zlikwidowana już jesienią i przekonywał, że taki punktu znajduje się w programie Prawa i Sprawiedliwości.



Reklama

Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza likwidacja Karty „to droga do urynkowienia edukacji oraz do podziałów społecznych będących następstwem nierówności w dostępie do dobrej oświaty”.



Ministerstwo Edukacji i Nauki od pewnego czasu zapowiada jesienią nowelizację prawa oświatowego. Do tej pory mówiło się jednak tylko o możliwości przywrócenia nauczycielom prawa do wcześniejszych emerytur, możliwość pracy nauczycieli w wymiarze wyższym niż 1,5 etatu oraz prawa do prowadzenia zajęć lekcyjnych poza szkołą.

Czytaj więcej Oświata PiS chce jesienią zlikwidować Kartę Nauczyciela Przemysław Czarnek zapowiada, że już jesienią Karta Nauczyciela zostanie zlikwidowana. Twierdzi, że jest to wpisane w program PiS.

- Karta Nauczyciela z 1982 roku, ze stanu wojennego nie pasuje całkowicie do dzisiejszej rzeczywistości, jest absolutnie przeregulowana - przekonywał w piątek Czarnek w programie „Gość Wiadomości”. Według ministra „kto czytał Kartę Nauczyciela wie, że przepisy tam zapisane są absolutnie nieczytelne i trzeba, w tym sensie zlikwidować Kartę Nauczyciela, i zastąpić ją w przyszłej kadencji nowoczesnym aktem prawnym regulującym w sposób klarowny, status zawodowy nauczycieli”. - Absolutnie nie gorszym, tylko jeszcze lepszym, bo trzeba rzeczywiście klarownych i dobrych przepisów dla nauczycieli, wzmacniających status zawodowy nauczyciela i pokazujący możliwość bardziej sprawiedliwego wynagradzania nauczycieli na wyższym jeszcze poziomie, niż to robimy do tej pory - zaznaczył.