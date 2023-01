Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, mówił w rozmowie z Radiem Plus o realizacji kolejnych kamieni milowych, na przykład tych, które dotyczą zmian w regulaminach Sejmu oraz Senatu. KE chce zmiany regulaminu Sejmu, aby nie można było wprowadzać w Polsce ustaw bez konsultacji i w przyspieszonych procedurach, co wpływa także na jakość przepisów. Wskazuje na potrzebę wejścia w życie poprawek, które wprowadzą obowiązkową ocenę wpływu i publiczne konsultacje projektów ustaw proponowanych przez posłów i senatorów oraz na ograniczenie użycia przyspieszonych procedur tylko do wyraźnie określonych wyjątkowych przypadków.

- Nie ma żadnej taśmy w kamieniach milowych. To jest pierwsza rzecz. Zmiany w regulaminie Sejmu i Senatu uchwala polski Parlament. Nie przewiduję aby takie zmiany nastąpiły i tutaj akurat nie ma w tym względzie żadnego pola manewru - powiedział. - Pewne uregulowania zawarte w kamieniach milowych są do przyjęcia i w konsultacji z Komisją Europejską. Realizujemy je, ale pewne będziemy realizować na zasadzie bardzo elastycznej, a niektóre są nie do przyjęcia - dodał.

Jak podkreślił Sobolewski, „są kwestie, które są w gestii tylko i wyłącznie polskiego Parlamentu”. - I na tym byśmy chcieli poprzestać, aby polski Parlament o tym decydował. Dlatego my cały czas powtarzamy, że to jaką w tej chwili mamy sytuację z Komisją Europejską, nie jest podyktowane merytorycznymi względami – prawnymi czy jakimikolwiek innymi, a tylko i wyłącznie politycznymi - podkreślił.

"Nie jesteśmy pupilkiem KE"

Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości stwierdził również, że „polski rząd nie jest pupilkiem Komisji Europejskiej”. - My sobie z tego zdajemy sprawę. Natomiast w tej chwili patrzymy pragmatycznie na to, że środki z KPO Polsce są potrzebne i zrobimy wszystko, aby do Polski trafiły. I sądzimy, że trafią - zapewnił.

Polityk zapytany został też, czy stanie się to mimo braku realizacji niektórych kamieni milowych. - Kamienie milowe dotyczą wszystkich państw. Jeszcze mamy w tej chwili osiem państw Unii Europejskiej, które nie rozpoczęły procesu otrzymywania wsparcia z krajowych planów odbudowy więc Polska jest wśród ośmiu państw - powiedział Sobolewski. - Z tego, co wiem, będzie można złożyć od razu wniosek o drugą transzę i być może uda się połączyć to z trzecią transzą jeszcze w tym roku, być może do połowy roku. To dotyczy w tej chwili wyłącznie dwóch zakresów, o których już mówiliśmy – SN i wiatraki – na tym się skupiamy i to realizujemy (...) Takie zapewnienie otrzymali nasi negocjatorzy - dodał.

Krzysztof Sobolewski mówił także o tym, czy jego środowisko obawia się zapowiadanego przez opozycję rozliczenia rządów PiS. - Po pierwsze nie zakładamy takiego scenariusza. Po drugie, jak to mówią, myślał indyk o niedzieli, a w sobotę... Jak patrzę na sytuację w tej zjednoczonej opozycji, to moja wiara w to, że PiS może kolejny raz wygrać wybory i tworzyć rząd, rośnie z każdym dniem - stwierdził. - Robimy swoje, idziemy do przodu. O rozliczenia się nie martwię, myślę o przygotowaniach do kampanii - zaznaczył sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Radiem Plus.